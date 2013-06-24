Міністерство економіки спільно з Комітетом Верховної Ради з питань економічного розвитку вперше застосовує передбачену законом процедуру розширення переліку товарів, на які поширюється вимога локалізації. Підставою для ініціативи стали звернення українських виробників 25 видів продукції, які висловили бажання долучитися до політики локалізації. Це свідчить, що механізм локалізації успішно працює і створює реальні стимули для розвитку промисловості.

«Політика локалізації стала дієвим інструментом підтримки промисловості в умовах війни та основою для створення державної політики «Зроблено в Україні», яка об’єднує всі ключові програми розвитку українських виробників. Завдяки їй ми зберегли важливі виробничі галузі й робочі місця українців під час війни. Те, що сьогодні бізнес сам виступає ініціатором розширення локалізації, — показник того, що локалізація працює і допомагає українським виробникам розвиватися. Ми продовжимо вдосконалювати й локалізацію, й інші програми стимулювання виробництва, інвестицій та експорту, об’єднані політикою «Зроблено в Україні», — зазначила перший віцепрем’єр-міністр — міністр економіки Юлія Свириденко.

У липні 2022 року набули чинності зміни до закону про публічні закупівлі, які поступово збільшують вимогу щодо локалізації, тобто частки української складової в певних товарах. Протягом десяти років вона має зрости з 10% до 40%. 2025 року рівень локалізації має становити не менш як 25%.

Нині вимога локалізації стосується 103 товарів із чотирьох напрямів машинобудування: залізничний транспорт, міський транспорт, комунальна техніка та енергетичне обладнання.

Передбачено розширення локалізації ще на 25 товарів у таких категоріях: машинобудування, зокрема ліфти, трактори тощо; товари легкої промисловості, зокрема спецодяг і військова форма; освітлювальні прилади, кабелі, світлофори; металоконструкції та труби великого діаметра. Запропоноване розширення вже отримало схвалення Комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку. Це дає Міністерству економіки правові підстави готувати відповідний проєкт постанови для погодження для розгляду Кабінетом Міністрів.

Уряд і Комітет Верховної Ради з питань економічного розвитку залишаються відкритими до подальших ініціатив українських виробників щодо розширення переліку локалізованих товарів у публічних закупівлях. Свої пропозиції зацікавлені виробники можуть направляти до Міністерства економіки.

Вимога локалізації не поширюється на товари, вироблені в країнах — учасницях Угоди СОТ про державні закупівлі (GPA), зокрема в країнах ЄС, США, Японії, Південній Кореї, Великій Британії та інших.

Локалізація в публічних закупівлях — це вимога до мінімальної частки української складової у вартості товарів, які закуповують за бюджетні кошти. Завдяки цьому державні інвестиції спрямовують на підтримку національного виробництва, створення робочих місць і розвиток промисловості.

Моніторинг дотримання вимог локалізації здійснює Міністерство економіки. Виробники самостійно розраховують ступінь локалізації та підтверджують його відповідно до затвердженої формули.

Політику «Зроблено в Україні» ініціював Президент України. Її спрямовано на підтримку українського виробництва, залучення інвестицій у реальний сектор економіки та збільшення несировинного експорту. Серед ключових програм політики: локалізація в публічних закупівлях, «Доступні кредити 5—7—9%», гранти для переробних підприємств, програми компенсації вартості української сільськогосподарської та іншої техніки (25% та 15%), індустріальні парки, підтримка проєктів зі значними інвестиціями, програми «Шкільний автобус» та «єОселя», страхування інвестиційних кредитів та інші, повідомляє Мінекономіки.