Новий індустріальний парк «Фруктова індустрія» буде створено на території села Коболчин Сокирянської міської територіальної громади Дністровського району Чернівецької області. Рішення про його включення до Реєстру індустріальних (промислових) парків Уряд ухвалив на засіданні 2 травня 2025 року. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

«Чернівецька область має високий потенціал для розвитку переробної промисловості, особливо у сфері плодово-ягідної продукції. Індустріальний парк “ФРУКТОВА ІНДУСТРІЯ” — це ще один крок до посилення позицій України як виробника якісної продукції з високою доданою вартістю. Політика “Зроблено в Україні” передбачає саме такі інструменти підтримки бізнесу, що сприяють регіональному розвитку та створенню нових робочих місць», — зазначив заступник Міністра економіки України Віталій Кіндратів.

Індустріальний парк «ФРУКТОВА ІНДУСТРІЯ» функціонуватиме на площі 10,5043 га та забезпечить орієнтовно 540 робочих місць. Ініціатором створення виступає товариство з обмеженою відповідальністю «Фруктова індутрія».

Спеціалізація Парку включає наступні галузі:

промислова переробка плодово-ягідної продукції;

перероблення та консервування фруктів і овочів;

виробництво інших харчових продуктів;

заморозка та сублімація плодово-ягідної продукції;

альтернативна енергетика;

науково-технічна діяльність;

діяльність у сфері інформації і телекомунікацій;

інші види перероблення продукції, сумісні із зазначеними напрямами.

Реалізація проекту не потребуватиме витрат з державного чи місцевих бюджетів, однак для облаштування інфраструктури парку можуть бути залучені державні кошти. Відповідно до концепції Парку, загальний обсяг капіталовкладень у будівництво інфраструктури становитиме близько 973 млн гривень. Зокрема:

кошти ТОВ «ІНТЕРДЖУС БУКОВИНА» — 538 млн грн;

інвестиції ініціатора — 216 млн грн;

кошти державного бюджету — згідно з постановою КМУ від 04.06.2024 № 644;

кошти учасників Парку — в тому числі за рахунок податкових стимулів.

Нагадаємо, Міністерство економіки України запустило чат-бот — зручний інструмент для інвесторів індустріальних парків. Він допомагає швидко знайти відповідний майданчик для бізнесу та надає рекомендації щодо створення нового парку.

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