Новий індустріальний парк «Технологій та бізнесу» з'явиться в Новояворівській територіальній громаді на Львівщині. Рішення про включення цього парку до Реєстру індустріальних (промислових) парків Уряд ухвалив на засіданні 20 серпня. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

«Поява нових індустріальних парків забезпечує населення робочими місцями та збільшує виробництво української продукції. Парк «Технологій та бізнесу» на Львівщині створить до 450 робочих місць у переробній промисловості. Зокрема, це виробництво товарів з високою доданою вартістю – комп’ютери, електрона та оптична продукція, електричне устатковання. Розвиток індустріальних парків є складовою економічної політики «Зроблено в Україні», яка направлена на розвиток саме українського виробника», - зазначив заступник Міністра економіки України Віталій Кіндратів.

Відтепер в Україні зареєстровано вже 91 індустріальний парк. Зокрема, в 2024 році це 23-й парк, який внесено до Реєстру індустріальних (промислових) парків.

Ініціатором створення індустріального парку «Технологій та бізнесу» є Новояворівська міська рада. На розвиток парку передбачається залучити 210,5 млн грн інвестицій за рахунок учасників-інвесторів, а на облаштування парку – 1,4 млн грн з місцевого бюджету.

Включення індустріального парку до Реєстру дає право на державне стимулювання, на яке в бюджеті на 2024 рік закладено 1 млрд грн. Йдеться про компенсацію витрат на будівництво об’єктів інженерно-транспортної інфраструктури та витрат на підключення до електричних мереж, податкові та митні пільги тощо.