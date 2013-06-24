Новий індустріальний парк «КАРПАТИ» буде створено на території урочища «Садок» селища Чинадійово Мукачівського району Закарпатської області. Рішення про його включення до Реєстру індустріальних (промислових) парків Уряд ухвалив на засіданні 11 березня 2025 року. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

«Закарпаття продовжує розвивати свій інвестиційний потенціал. Це вже дванадцятий індустріальний парк в регіоні. Політика «Зроблено в Україні» робить такий інструмент, як індустріальні парки все більш привабливим не тільки для українських, але й для іноземних інвесторів. Це дає впевненість у тому, що вже протягом найближчих років ми побачимо розвиток переробної галузі в Україні до рівня наших найближчих сусідів - Польщі та Туреччини», – зазначив заступник Міністра економіки України Віталій Кіндратів.

Індустріальний парк «КАРПАТИ» функціонуватиме на площі 25,6479 га та створить орієнтовно 1300 робочих місць. Ініціатором створення є Чинадіївська селищна рада.

Індустріальний парк спеціалізуватиметься на таких галузях: