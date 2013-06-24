Новий індустріальний парк «СОЛЬВА-ТЕХ» буде створено на території міста Свалява Мукачівського району Закарпатської області. Рішення про включення цього парку до Реєстру індустріальних (промислових) парків Уряд ухвалив на засіданні 7 березня. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

«Індустріальний парк «СОЛЬВА-ТЕХ» сприятиме залученню інвестицій у деревообробку, розвитку сучасної меблевої промисловості та створенню нових робочих місць у регіоні. Його діяльність забезпечить зростання промислового потенціалу Закарпатської області», – зазначив заступник Міністра економіки України Віталій Кіндратів.

У 2025 році це четвертий парк, який внесено до Реєстру індустріальних (промислових) парків України, а загалом уже одинадцятий на території Закарпатської області.

Ініціатором створення індустріального парку є товариство з обмеженою відповідальністю «Сольва-Еко». Парк функціонуватиме протягом 30 років на площі 10,0032 га.

Для реалізації концепції розвитку індустріального парку «СОЛЬВА-ТЕХ» планується залучити фінансування в обсязі майже 344,8 млн грн із різних джерел. У рамках діяльності індустріального парку передбачається створення до 400 робочих місць у таких напрямках, як: