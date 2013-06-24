За п’ять місяців 2024 року Експортно-кредитне агентство України (ЕКА) підтримало 2,93 млрд грн експорту. А одна гривня страхової відповідальності ЕКА принесла 11,15 грн майбутньої експортної виручки. Про це розповіла Перша віцепремʼєр-міністерка України - Міністерка економіки України Юлія Свириденко, передає пресцентр Урядовий портал.

«Збільшення несировинного експорту, зокрема через фінансові інструменти підтримки експортерів – один з ключових напрямків економічної політики «Зроблено в Україні». За п’ять місяців цього року підтримка експорту від українського ЕКА склала майже 3 млрд грн, що вдвічі більше, ніж за аналогічний період минулого року. Це означає, що вітчизняні виробники активніше користуються державною підтримкою для постачання на зовнішні ринки товари «Зроблено в Україні». Нам важливо і надалі зміцнювати експортний потенціал», - зазначила Юлія Свириденко.

З початку року найбільш активно користувалися страхуванням ЕКА експортери з Києва (1,15 млрд підтриманого експорту), Львівської області (1,1 млрд грн) та Вінниччини (243 млн грн).

У травні трійка регіонів-лідерів виглядала так:

• Київ - 911 млн грн;

• Івано-Франківська область - 158,4 млн грн;

• Львівська область - 65,2 млн грн.

Лідерами серед країн, до яких українські виробники найактивніше продавали свою продукцію в травні стали Польща (660,7 млн грн), Данія (197,6 млн грн) та Нідерланди (158,4 млн грн).

Серед найбільш популярної експортної продукції лідери — молоко та молочні продукти, продукти переробки овочів, алкогольні та безалкогольні напої.

Довідково

ПрАТ «Експортно-кредитне агентство» засновано у 2018 році. Єдиним засновником та акціонером ЕКА є держава в особі Кабінету Міністрів України. Управління корпоративними правами, що належать державі у статутному капіталі ЕКА, здійснює Кабінет Міністрів України через уповноважений ним орган управління – Міністерство економіки України.

Головною метою діяльності агентства є підтримка і стимулювання масштабної експансії експорту товарів (робіт, послуг) українського походження. Установа захищає українських експортерів від ризику неплатежів та фінансових втрат, пов'язаних з виконанням контрактів ЗЕД, а також надає широкий спектр послуг, що дозволяють посилити кредитну політику українських експортерів та ефективно управляти своїми фінансовими потоками.

У 2023 році ЕКА застрахувало кредитні договори експортерів обсягом 1 млрд грн та договори зовнішньоекономічної діяльності українських підприємств обсягом 64 млн грн і підтримало сумарно 7,84 млрд грн експорту товарів і послуг. Страхова відповідальність ЕКА склала 934,35 млн грн, а одна гривня страхової відповідальності конвертувалася таким чином у 8,39 грн майбутньої експортної виручки.