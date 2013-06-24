Перелік української сільськогосподарської техніки та обладнання, вартість яких частково компенсується до 25%, в рамках державної програми підтримки сільгоспвиробників, розширили до 8 705 номенклатурних одиниць від 101-го українського виробника. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

«Пріоритет Уряду – стимулювати попит на українську продукцію, зокрема, продукцію машинобудування. Це основа економічної політики «Зроблено в Україні». У попередні періоди програма компенсацій вартості вітчизняної с/г техніки допомогла збільшити частку української техніки на ринку. Ми сподіваємось на такий же ефект і цього року, адже це робочі місця для тисяч людей, а також податки у бюджети різних рівнів, завдяки яким ми маємо ресурс, щоб забезпечувати наш сектор безпеки та оборони. З іншої сторони — це внесок в успішні жнива, адже аграрії мають можливість на вигідних умовах придбати необхідну техніку. Перелік обладнання постійно оновлюється, все більше виробників беруть участь у програмі та пропонують якісну техніку для потреб аграріїв. На сьогодні сільгоспвиробники можуть обирати з-поміж 8,7 тис. номенклатурних позицій від понад сотні українських виробників», - відзначила Перший віце-прем'єр-міністр України – Міністр економіки України Юлія Свириденко.

Щоб скористатися державною програмою підтримки та отримати 25% компенсації вартості за придбану техніку чи обладнання, агровиробник має обрати постачальника з Переліку на сайті Мінекономіки, придбати необхідну техніку та подати до уповноваженого банку заявку та підтвердні документи.

Для виробників, які бажають подати свою техніку у перелік, необхідно звернутися на офіційну електронну пошту Міністерства економіки України – meconomy@me.gov.ua. Заявка та додані до неї документи подаються до Мінекономіки виробником в електронній формі з накладенням електронного підпису, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису, та/або інших засобів ідентифікації, які дають змогу однозначно встановлювати особу керівника виробника або уповноваженої ним особи.

Перелік техніки та обладнання оновлюється регулярно, після перевірки ступеня локалізації виробництва техніки та обладнання на підставі поданої виробником заявки та відповідних документів. Критерії, за якими визначається відповідність виробника с/г техніки та обладнання, зазначені у пп. 6-7 постановиКабінету Міністрів України від 1.03.2017 № 130 (зі змінами).