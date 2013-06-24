Перелік української сільськогосподарської техніки та обладнання українського виробництва, вартість яких частково компенсується на рівні 25%, в рамках державної програми підтримки сільгоспвиробників, розширено до 11 314 номенклатурних одиниць. Зокрема, участь у програмі беруть 126 українських підприємств машинобудування для АПК. Відповідний наказ затвердило Мінекономіки. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

«Мінекономіки збільшило ще на 50 позицій перелік української техніки, за придбання якої держава компенсує аграріям 25% від вартості. Аграрії отримають вже понад 150 млн грн компенсації за придбану техніку в межах програми. Завдяки державній підтримці ми прагнемо надати поштовх розвитку українського машинобудування і допомогти нашим виробникам техніки та обладнання стати більш конкурентоздатними на ринку, а аграріям — допомогти на вигідних умовах оновити автопарк», — зазначила Перший віце-прем'єр-міністр України - Міністр економіки України Юлія Свириденко.

Щоб скористатися державною програмою підтримки та отримати 25% компенсації вартості за придбану техніку чи обладнання, агровиробник має обрати постачальника з Переліку на сайті Мінекономіки, придбати необхідну техніку та подати до уповноваженого банку заявку та підтвердні документи.

Виробники, які бажають включити свою техніку до Переліку, можуть звернутися до Мінекономіки через офіційну електронну пошту — meconomy@me.gov.ua. Заявка повинна бути подана в електронній формі з використанням електронного підпису або інших засобів ідентифікації, що дозволяють встановити особу керівника або уповноваженої особи.

Перелік техніки та обладнання регулярно оновлюється після перевірки локалізації виробництва. Відповідність виробників встановлюється згідно з критеріями, зазначеними у ПостановіКабінету Міністрів України від 1 березня 2017 року № 130 (зі змінами).