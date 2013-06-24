Міністерство економіки України оновило перелікколісної, будівельної, спеціальної техніки та енергетичного обладнання вітчизняного виробництва, покупці якого можуть отримати 15% компенсації вартості (без ПДВ). До списку додано 73 нові позиції. тепер в переліку 520 найменувань від 24 заводів-виробників. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

«Це вже друге розширення переліку техніки українського виробництва в цьому році. Додані позиції включають сучасне обладнання, необхідне для роботи в аграрному секторі, хімічній промисловості, будівельній галузі та комунальному господарстві. Держава компенсує покупцеві 15% її вартості, що робить цю продукцію доступнішою для громад та бізнесу, й водночас стимулює попит на продукцію українських виробників», — зазначила Перший віце-прем'єр-міністр України - Міністр економіки України Юлія Свириденко.

До оновленого списку увійшла продукція 5 нових виробників:

ТОВ «Зміїв-Транс» (м. Харків),

ТОВ «НВП «АВТОСКЛАДАЛЬНИЙ ЗАВОД ПАТРОН АВТО» (м. Дніпро),

ПП «ЕЛТІЗ» (Запорізька обл.),

ТОВ «КОМПАНІЯ ТІТАЛ» (м. Київ),

ТОВ «Верхньодніпровський авторемонтний завод» (Дніпропетровська обл.).

Серед нових найменувань — різні види напівпричепів-цистерн для перевезення технічних рідин, хімічних речовин, нові моделі пасажирських ліфтів, трансформатори різної потужності та пожежні автоцистерни.

Також розширено асортимент продукції виробників, які вже були в переліку: ТОВ «ЕВЕРЛАСТ» (+8 позицій), ТОВ «Завод Євроформат» (+6 позицій), ТОВ «Карат-Ліфткомплект» (+26 позицій).

У 2024 році держава компенсувала в межах програми підприємцям різних галузей понад 10 млн грн.

Нагадаємо, щоб отримати компенсацію, підприємство має обрати техніку з Переліку на сайті Мінекономіки, придбати необхідне обладнання та подати заявку до уповноваженого банку разом із підтверджуючими покупку документами. Наразі в програмі беруть участь 25 банків.

Програма реалізується в межах державної політики «Зроблено в Україні» і спрямована на стимулювання розвитку українського виробництва.