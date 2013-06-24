Міністерство економіки розширило перелік сільгосптехніки та обладнання українських виробників, за придбання якої аграрії можуть отримати компенсацію 25% від її вартості. Тепер до програми входять 11 878 одиниць техніки від 138 українських підприємств. Відповідний наказ Мінекономіки затвердило 5 листопада. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

«Аграрії активно користуються державною програмою, яка компенсує 25% вартості за придбання техніки українського виробництва — їм вже виплачено майже 400 млн грн відшкодування. Зокрема, ще 5 виробників подалися на участь у програмі та збільшили пропозицію с/г техніки на 107 одиниць — тепер перелік становить 11,9 тис. одиниць. Такі дані свідчать про зростаючий попит на українське сільськогосподарське устаткування, що своєю чергою є стимулом до розвитку вітчизняного машинобудування», — зазначив заступник Міністра економіки України Андрій Телюпа.

Щоб скористатися державною програмою підтримки та отримати 25% компенсації вартості за придбану техніку чи обладнання, агровиробник має обрати постачальника з Перелікуна сайті Мінекономіки, придбати необхідну техніку та подати до уповноваженого банкуьзаявку та підтвердні документи.

Виробники, які бажають включити свою техніку до Переліку, можуть звернутися до Мінекономіки через офіційну електронну пошту — meconomy@me.gov.ua. Заявка повинна бути подана в електронній формі з використанням електронного підпису або інших засобів ідентифікації, що дозволяють встановити особу керівника або уповноваженої особи.

Перелік техніки та обладнання регулярно оновлюється після перевірки локалізації виробництва. Відповідність виробників встановлюється згідно з критеріями, зазначеними у постановіКабінету Міністрів України від 1 березня 2017 року № 130 (зі змінами).