Перелік сільськогосподарської техніки та обладнання, вартість яких частково компенсується державою на рівні 25% розширили до 11 264 одиниць від 121 українського виробника. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

«Програма часткової компенсації вартості сільгосптехніки від українських виробників постійно розширюється. Це сприяє успішному проведенню посівних кампаній, а також стимулює розвиток виробництва обладнання в Україні. На сьогодні у програмі беруть участь 121 завод-виробник, які пропонують понад 11 тисяч одиниць сільгосптехніки. Загалом цього року на програму виділили 1 мільярд гривень», – зазначила Перший віце-прем'єр-міністр України - Міністр економіки України Юлія Свириденко.

Для отримання компенсації агровиробникам потрібно обрати постачальника з офіційного Переліку на сайті Міністерства економіки, придбати необхідну техніку, а також подати заявку та підтвердні документи до уповноваженого банку.

Виробники, які бажають включити свою техніку до Переліку, можуть звернутися до Міністерства економіки через офіційну електронну пошту – meconomy@me.gov.ua. Заявка повинна бути подана в електронній формі з використанням електронного підпису або інших засобів ідентифікації, що дозволяють встановити особу керівника або уповноваженої особи.

Перелік техніки та обладнання регулярно оновлюється після перевірки локалізації виробництва. Відповідність виробників встановлюється відповідно до критеріїв, зазначених у постанові Кабінету Міністрів України від 1 березня 2017 року № 130 (зі змінами).