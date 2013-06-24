Міністерство економіки затвердило виплату 17,4 млн грн за програмою компенсації 15% вартості української техніки. Гроші отримають підприємці, які придбали автобуси, причепи, ліфти та енергетичне обладнання від шести українських виробників. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Опрацьовано заявки, подані у грудні 2024 та лютому 2025 року. У січні техніку з перелікуМінекономіки, не купували, тому компенсацію не нараховували.

«Підписали перші у цьому році накази щодо виплат у межах програми компенсації 15% вартості української промислової техніки. Понад 17 мільйонів гривень отримають підприємці, які придбали автобуси, причепи, ліфти та інше обладнання від шести українських виробників. Це лише початок, адже у цьому році передбачили достатнє фінансування на цю програму. Вона не лише дозволяє підприємства оновити автопарк та обладнання, але й стимулює вітчизняне машинобудування через збільшення попиту на продукцію саме українських виробників», — зазначила Перший віце-прем’єр-міністр України — Міністр економіки України Юлія Свириденко.

Вартість якої техніки буде частково компенсована:

Пасажирські ліфти — ТОВ «Завод Євроформат» (м. Київ)

Автобуси АТАМАН А092Н6 та Еталон A12221 — ПрАТ «ІСУЗУ-АТАМАН Україна», ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ "Еталон Авто"»

Напівпричепи-цистерни для перевезення нафтопродуктів — ТОВ «Еверласт» (м. Одеса)

Тракторні причепи — ТОВ «Техноторг» (м. Миколаїв)

Інша причіпна техніка — ПП «Транс-Авто-Д» (Хмельницька обл.).

Компенсації отримають підприємці з:

Одеської області — понад 4,2 млн грн

Львівської області — понад 2,8 млн грн

Хмельницької області — понад 2,7 млн грн

Тернопільської області — понад 2,2 млн грн

Волинської області — 845 тис. грн

Івано-Франківської області — 652 тис. грн.

Кошти будуть перераховані через банки-партнери:

АТ «Ощадбанк»

АТ АКБ «Львів»

ПАТ АБ «Південний»

АТ «Таскомбанк»

АТ «Укрексімбанк».

До реалізації програми залучено 25 українських банків.

Як працює програма:

Програма часткової компенсації 15% вартості (без ПДВ) діє з вересня 2024 року у межах державної політики «Зроблено в Україні». Вона поширюється на обладнання, вироблене в Україні зі ступенем локалізації не менше 40%, що входить до затвердженого переліку Мінекономіки. Станом на березень 2025 року, до цього переліку включено понад 250 позицій від 24 українських виробників.

Як отримати компенсацію: