Міністерство економіки затвердило виплату 17,4 млн грн за програмою компенсації 15% вартості української техніки. Гроші отримають підприємці, які придбали автобуси, причепи, ліфти та енергетичне обладнання від шести українських виробників. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.
Опрацьовано заявки, подані у грудні 2024 та лютому 2025 року. У січні техніку з перелікуМінекономіки, не купували, тому компенсацію не нараховували.
«Підписали перші у цьому році накази щодо виплат у межах програми компенсації 15% вартості української промислової техніки. Понад 17 мільйонів гривень отримають підприємці, які придбали автобуси, причепи, ліфти та інше обладнання від шести українських виробників. Це лише початок, адже у цьому році передбачили достатнє фінансування на цю програму. Вона не лише дозволяє підприємства оновити автопарк та обладнання, але й стимулює вітчизняне машинобудування через збільшення попиту на продукцію саме українських виробників», — зазначила Перший віце-прем’єр-міністр України — Міністр економіки України Юлія Свириденко.
Вартість якої техніки буде частково компенсована:
- Пасажирські ліфти — ТОВ «Завод Євроформат» (м. Київ)
- Автобуси АТАМАН А092Н6 та Еталон A12221 — ПрАТ «ІСУЗУ-АТАМАН Україна», ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ "Еталон Авто"»
- Напівпричепи-цистерни для перевезення нафтопродуктів — ТОВ «Еверласт» (м. Одеса)
- Тракторні причепи — ТОВ «Техноторг» (м. Миколаїв)
- Інша причіпна техніка — ПП «Транс-Авто-Д» (Хмельницька обл.).
Компенсації отримають підприємці з:
- Одеської області — понад 4,2 млн грн
- Львівської області — понад 2,8 млн грн
- Хмельницької області — понад 2,7 млн грн
- Тернопільської області — понад 2,2 млн грн
- Волинської області — 845 тис. грн
- Івано-Франківської області — 652 тис. грн.
Кошти будуть перераховані через банки-партнери:
- АТ «Ощадбанк»
- АТ АКБ «Львів»
- ПАТ АБ «Південний»
- АТ «Таскомбанк»
- АТ «Укрексімбанк».
До реалізації програми залучено 25 українських банків.
Як працює програма:
Програма часткової компенсації 15% вартості (без ПДВ) діє з вересня 2024 року у межах державної політики «Зроблено в Україні». Вона поширюється на обладнання, вироблене в Україні зі ступенем локалізації не менше 40%, що входить до затвердженого переліку Мінекономіки. Станом на березень 2025 року, до цього переліку включено понад 250 позицій від 24 українських виробників.
Як отримати компенсацію:
- Придбайте техніку з переліку через уповноважений банк
- Подайте заяву з копією платіжного документа та актом приймання-передачі
- Після схвалення — отримайте 15% вартості на свій рахунок.