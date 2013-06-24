Експортно-кредитне агентство взяло на себе 1,062 млрд грн страхової відповідальності за договорами зовнішньоекономічної діяльності, а також кредитами, виданими банками-партнерами українським експортерам. Це перший за історію агентства прецедент, коли страхова відповідальність по діючих договорах одномоментно перевищила 1 млрд грн. Про це повідомила Перший віце-прем’єр-міністр України – Міністр економіки України Юлія Свириденко, передає пресцентр Урядовий портал.

«Розвиток несировинного експорту – один з ключових напрямків економічної політики «Зроблено в Україні». Завдяки підтримці ЕКА українські експортери можуть зменшити власні ризики та отримати дешевше фінансування. Загальний обсяг відповідальності Агентства, тобто сума, яку воно готове відшкодувати своїм клієнтам у разі страхового випадку вже перевищує 1 млрд грн», — наголосила Юлія Свириденко.

Загальна сума експортних контрактів, застрахованих ЕКА, вже перевищила 8 млрд грн. Це означає, що кожна гривня страхової відповідальності ЕКА конвертується у 8,17 грн майбутньої експортної виручки.

З початку року найчастіше можливістю отримати експортний кредит під страховку ЕКА чи застрахувати договір зовнішньоекономічної діяльності користувався бізнес Вінниччини, Києва та Львівщини. За перші три квартали найбільше клієнти ЕКА експортували в такі країни, як Польща (1,53 млрд грн), Азербайджан (831 млн грн) та Об’єднані Арабські Емірати (822 млн грн).

Найбільш популярні товарні позиції експорту за дев’ять місяців цього року — «молоко та молочні продукти» (2,53 млрд грн), «деревина та вироби з неї» (1,3 млрд грн) та «продукти переробки овочів» (695 млн грн).

Довідково

Інструменти Експортно-кредитного агенства України — це один з елементів політики «Зроблено в Україні». Її мета — підтримка несировинного експорту, розвиток виробництв та залучення інвестицій у реальний сектор.