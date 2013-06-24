Міністерство економіки України та компанія Visa підписали Меморандум про співпрацю у сфері цифровізації малого і середнього бізнесу, інфраструктурної підтримки програм у межах «Зроблено в Україні» та заохочення споживання українських товарів. Міністерство економіки та Visa домовились разом працювати над тим, щоб допомогти українському малому й середньому бізнесу переходити на цифрові технології. Іншим важливим напрямком нашої роботи стане інфраструктурна підтримка проектів, які держава реалізує в межах ініційованої Президентом Володимиром Зеленським економічної політики «Зроблено в Україні». Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

«Підтримка українських виробників — один із ключових пріоритетів Міністерства економіки. Саме тому торік у лютому з ініціативи Президента Володимира Зеленського, ми запустили політику «Зроблено в Україні». Для нас вкрай важливо, що до підтримки цієї ініціативи доєднується компанія Visa — світовий лідер у сфері електронних платежів. У співпраці з Visa ми сподіваємось запропонувати бізнесу нові можливості для розвитку», — зазначила Перший віце-прем'єр-міністр України - Міністр економіки України Юлія Свириденко.

Одним із напрямів співпраці стане, зокрема, робота з популяризації електронних платежів. Це дозволить зробити фінансові транзакції більш прозорими, сприятиме детінізації економіки, створенню справедливого конкурентного середовища.

Крім того, акцент буде зроблено на покращення обслуговування клієнтів. Партнерство між Міністерством економіки та Visa допоможе реалізувати інноваційні платіжні рішення, що заохочуватимуть споживачів купувати українські товари, пропонуючи їм вигідні умови.

«За понад двадцять п’ять років діяльності в Україні Visa вдалося розбудувати міцне партнерство з гравцями державного сектору. Ми пишаємося нашою продуктивною роботою з українськими урядовими органами й раді започаткованій співпраці з Міністерством економіки. У часи повномасштабного вторгнення українська економіка стикається з безліччю викликів, і в цих умовах підтримка малих підприємців стає особливо важливою. Саме на це й спрямоване наше партнерство з Мінекономіки. Упевнена, підписаний сьогодні Меморандум про співпрацю стане сходинкою до успішного економічного майбутнього України», — зазначає старший віце-президент, регіональний менеджер Visa в Україні, Грузії, країнах СНД та Південно-Східної Європи Крістіна Дорош.

Раніше компанія Visa долучилася до реалізації програми «Національний кешбек», як операційний партнер програми.

Довідково

Visa (NYSE: V) — світовий лідер індустрії електронних платежів. Щороку Visa обробляє платіжні транзакції між споживачами, бізнесом, фінансовими та урядовими організаціями у понад 200 країнах.