Ще трьом індустріальним паркам виділили державну підтримку в межах програми «Зроблено в Україні», яка спрямована на розвиток промисловості в регіонах. Для будівництва та модернізації інфраструктури індустріальних парків виділено 171,4 млн грн з державного бюджету. Підтримка стосується ключових проектів у таких парках — «Біла Церква 2» (Київська область), «ВінІндастрі» (Вінниця) та «Місто скла» (Київська область). Ці інвестиції забезпечать створення необхідних умов для залучення інвесторів і розвитку виробничих потужностей. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

«Підписані накази «Біла Церква 2», «ВінІндастрі» та «Місто скла». Сумарно вони отримають 171,4 млн грн, аби модернізувати інфраструктуру. Наприклад, «Біла Церква 2» на Київщині завдяки програмі від держави зможе побудувати мережі водопостачання, водовідведення та електричні мережі. Парк «ВінІндастрі» планує поліпшити інфраструктуру. Цьогоріч на підтримку індустріальних парків ми заклали 1 млрд грн. Наразі вже підписані накази на виділення понад 885,1 млн грн для 11 індустріальних парків», — зазначила Перший віце-прем'єр-міністр України — Міністр економіки України Юлія Свириденко.

Індустріальні парки отримають відповідне фінансування після проходження усіх необхідних процедур.

Індустріальний парк «Біла Церква 2»

Ініціатор створення парку отримає 66,1 млн грн державного стимулювання для будівництва мереж водопостачання, водовідведення та електричних мереж. Загальна вартість будівельних робіт становить 132,3 млн грн. Цей проєкт дозволить покращити інфраструктуру парку, залучаючи нових інвесторів і сприяючи розвитку виробництва в регіоні.

Індустріальний парк «ВінІндастрі»

Для забезпечення під'їзних шляхів до території парку та будівництва дороги та нової лінії електропередач держава виділила 79 млн грн. Це забезпечить стабільне електропостачання та створить необхідну логістичну інфраструктуру.

Індустріальний парк «Місто скла»

Для розвитку індустріального парку «Місто скла» виділено 26,3 млн грн на будівництво електромереж. Це допоможе залученню нових виробничих компаній і стимулюватиме економічний розвиток регіону.

Довідково

Фінансування інфраструктурних проектів є частиною широкої державної програми для розвитку індустріальних парків в Україні. Програма передбачає надання до 150 млн грн на будівництво та модернізацію інфраструктури, включно з інженерно-транспортними мережами та облаштуванням території. Кошти надаються на безповоротній основі, покриваючи до 50% вартості проєктів, а для деокупованих територій — до 80%.

Крім цього, програма включає компенсацію до 50% вартості підключення до електромереж. Це значно полегшує розвиток інфраструктури та підвищує конкурентоспроможність індустріальних парків на міжнародній арені.

Державні банки, такі як Укрексімбанк, Ощадбанк та Укргазбанк, є партнерами Мінекономіки у впровадженні програми підтримки індустріальних парків. Завдяки цим установам підприємства можуть отримати фінансування на вигідних умовах, що сприяє залученню інвесторів та розвитку промислових зон.