Міністерство економіки України створює сприятливі умови для розвитку індустріальних парків, які є складовою державної політики «Зроблено в Україні» в її інвестиційній компоненті. У 2024 році прийнято рішення про виділення 15 індустріальним паркам державної підтримки на суму понад 1,128 млрд грн. Це дозволяє реалізувати 34 проекти розвитку промислової інфраструктури. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

«Для мене головним індикатором успішності індустріальних парків у 2024 році є те, що на їх території вже працює або незабаром працюватиме близько 25 підприємств переробної промисловості у галузях агропереробки, деревообробки, машинобудування та інших. Держава сприяє тому, аби ці цифри зростали. Протягом 2024 року прийняли рішення про виділення понад 1 млрд грн на розвиток промислової інфраструктури в 15 індустріальних парках. Розрахунки показують, що кожна вкладена державою гривня залучатиме від 5 до 6 гривень приватних інвестицій», — зазначила Перший віце-прем'єр-міністр України - Міністр економіки України Юлія Свириденко.

Прийнято рішення про надання державної підтримки таким індустріальним паркам:

«Коростень» (Житомирська область) — будівництво під’їзної дороги до індустріального парку — 83,57 млн грн; «БФ ТЕРМІНАЛ» (Закарпатська область) — будівництво залізничної під'їзної колії, будівництво ЛЕП 110 кВ, будівництво ПС 110/10 кВ, реконструкція ВРУ 110 кВ на ПС 110/35/6 кВ — 137,977 млн; «Захід Ресурс» (Львівська область) — будівництво побутової каналізації — 15,09 млн грн; «Хмельницький» (Хмельницька область) — будівництво зовнішніх мереж водопостачання та каналізації, будівництво зовнішніх мереж електропостачання, будівництво РП 10 кB, реконструкція під'їзної дороги — 51,43 млн грн; «Ковель Порто» (Волинська область) — примикання та реконструкція залізничної під’їзної колії — 69,822 млн грн; «Біла Церква» (Київська область) — будівництво внутрішньомайданчикових мереж водопостачання і водовідведення, будівництво електричних мереж, капітальний ремонт дорожнього покриття та інших елементів благоустрою — 77,531 млн грн; «Біла Церква 2» (Київська область) — будівництво мереж водопостачання та водовідведення, будівництво електричних мереж — 65,681 млн грн; «ВінІндастрі» (Вінницька область) — будівництво та капітальний ремонт доріг — 52,91 млн грн; «Місто Скла» (Київська область) — будівництво електричних мереж 10 кВ — 26,3 млн грн; «Сигнівка» (Львівська область) — будівництво зовнішніх мереж водопостачання і каналізації, будівництво мереж електропостачання, реконструкція насосної каналізаційної станції «Холодновідка» — 114,927 млн грн; «ФРЕНДЛІ ВІНД ТЕХНОЛОДЖІ» (Закарпатська область) — приєднання до електричних мереж — 14,54 млн грн; «Буча Техно Гарден» (Київська область) — будівництво заїздів-виїздів з автомобільної дороги загального користування державного значення М-07, будівництво доріг на території індустріального парку, будівництво мepeж та споруд зовнішнього газопостачання та електропостачання — 150 млн грн; «КИТ» (Київська область) — приєднання до електричних мереж — 2,28 млн грн. «INNOVATION FORPOST» (Дніпропетровська область) — будівництво ПС 150/10 кВ — 150 млн грн; «Вінницький індустріальний парк» (Вінницька область) — будівництво внутрішніх проїздів — 115,897 млн грн;

Станом на сьогодні 13 з 15 заявників вже отримали кошти в розмірі 925,05 млн грн, а ще два індустріальні парки отримають фінансування на початку 2025 року.

Державна підтримка передбачає співфінансування у пропорції 50% на 50% для облаштування інженерно-транспортної інфраструктури та приєднання до електричних мереж на суму до 150 млн грн. Для деокупованих територій діє спеціальний механізм співфінансування у співвідношенні 80% на 20%.

Для забезпечення прозорості та надійності процесу фінансування Міністерство економіки співпрацює з Укрексімбанком, Ощадбанком та Укргазбанком.

Для учасників індустріальних парків також передбачені низка фіскальних стимулів, серед яких:

звільнення від імпортного мита і імпортного ПДВ на виробниче обладнання;

звільнення від сплати податку на прибуток на 10 років за умови реінвестування;

право органів місцевого самоврядування знижувати до нуля ставки податку на нерухоме майно та плати за землю.

На сьогодні в Україні зареєстровано 99 індустріальних парків у майже всіх регіонах.

Індустріальні парки є складовою політики розвитку українських виробників «Зроблено в Україні», покликаної створити умови для нарощення внутрішнього виробництва, притоку інвестицій в реальний сектор на збільшення несировинного експорту.