Новий індустріальний парк «Бурштин» буде створено на території міста Бурштин Івано-Франківського району Івано-Франківської області. Рішення про включення цього парку до Реєстру індустріальних (промислових) парків Уряд ухвалив на засіданні 28 лютого. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

«Індустріальний парк "Бурштин" дозволить залучити інвестиції, розвивати переробну промисловість і сприяти економічному зростанню регіону. Його створення відкриває нові можливості для бізнесу та міжнародного співробітництва», – зазначив заступник Міністра економіки України Віталій Кіндратів.

У 2025 році це третій парк, який внесено до Реєстру індустріальних (промислових) парків.

Ініціатором створення індустріального парку «Бурштин» є Бурштинська міська рада. Загальна площа індустріального парку становить 20,4535 га, а його діяльність спрямована на розвиток переробної промисловості та суміжних сфер. Очікується створення до 1000 робочих місць у таких галузях: