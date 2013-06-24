Чернівецька міська територіальна громада створить новий індустріальний парк «Чернівці». Рішення про включення парку до Реєстру індустріальних парків ухвалив Кабінет Міністрів України на засіданні 22 жовтня 2024 року. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

«Створення нових індустріальних парків — це складова урядової економічної політики «Зроблено в Україні» та дієвий інструмент залучення інвестицій і розвитку регіонів. Кожен новий парк — це не лише місце для інвесторів, а й поштовх для розвитку локальних економік та зміцнення України як виробничого хабу», — зазначив заступник Міністра економіки України Віталій Кіндратів.

Ініціатором створення парку є Чернівецька міська рада, яка для будівництва необхідної інфраструктури планує залучити кошти місцевого бюджету, грантове та банківське фінансування, а також кошти державного бюджету за програмою розвитку індустріальних парків. Будівництво та облаштування об’єктів, що будуть розташовані на території парку планується переважно коштом учасників та інших суб’єктів індустріального парку.

Парк займатиме площу 17,276 га і дозволить створити близько 750 нових робочих місць у різних галузях переробної промисловості таких, як машинобудування, виробництво меблів, електричного обладнання, медичних виробів, бетону, пластмас, а також у сфері логістики.

До Реєстру індустріальних парків внесено вже 96 індустріальних парків.

Довідково

Нагадаємо, в державному бюджеті на 2024 рік на виконання програми розвитку індустріальних парків закладено 1 мільярд гривень. Надання коштів відбувається на безповоротній основі (50% кошторисної вартості) ініціаторам створення та керуючим компаніям індустріальних парків для облаштування або будівництва інженерно-транспортної інфраструктури, а також відшкодування 50 % вартості приєднання до електричних мереж. Індустріальні парки з деокупованих територій зможуть реалізовувати проекти у співфінансуванні 80 на 20.