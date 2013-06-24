Близько півтисячі нових робочих місць створять у Сваляві (Закарпатська область) завдяки заснуванню в місті індустріального парку. Рішення про включення парку «Енерджі Груп» до Реєстру індустріальних (промислових) парків ухвалив Кабінет Міністрів України на засіданні 28 червня 2024 року. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

«Проголошення та впровадження економічної політики «Зроблено в Україні» дає результати. Дедалі більше українських виробників долучаються до програм, які є складовою політики. Наприклад, створення індустріального парку «Енерджі Груп» ініціював безпосередньо бізнес, ідею підтримала місцева влада. В підсумку країна матиме нове виробництво, близько 500 місцевих мешканців отримають роботу, державний та місцевий бюджети – додаткові надходження», - зазначив заступник Міністра економіки України Віталій Кіндратів.

Як йдеться в концепції індустріального парку, на його території збудують завод з виготовлення металопластикових вікон та дверей, розсувних систем та складників до них. Очікується, що виробництво запрацює вже в грудні 2024 року.

В облаштування парку ініціатори його створення, керуюча компанія та учасники-інвестори вкладуть загалом 876,5 млн грн інвестицій, зокрема і від іноземних компаній.

Загалом разом з «Енерджі Груп» в Україні вже 82 індустріальних парка.

Нагадаємо, програма розвитку індустріальних парків є складовою економічної політики «Зроблено в Україні», покликаної стимулювати розвиток вітчизняного виробництва з високою доданою вартістю.

У державному бюджеті на 2024 рік на виконання програми розвитку індустріальних парків закладено 1 мільярд гривень. Ці кошти підуть на співфінансування облаштування або будівництва інженерно-транспортної інфраструктури, а також часткове відшкодування вартості приєднання до електричних мереж. Приймання заяв за програмою відбуватиметься до 15 серпня 2024 року.