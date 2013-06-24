Новий індустріальний парк «Жовті Води» буде створено на території міста Жовті Води Кам’янського району Дніпропетровської області. Рішення про включення цього парку до Реєстру індустріальних (промислових) парків Уряд ухвалив на засіданні 4 лютого. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

«Поява нових індустріальних парків забезпечить населення робочими місцями та сприятиме розвитку виробництва української продукції. Індустріальний парк «Жовті Води» створить близько 500 робочих місць у високотехнологічних та інноваційних сферах, зокрема у хімічній промисловості, виробництві альтернативної енергетики та сфері інформаційних технологій. Це ще один крок у реалізації економічної політики «Зроблено в Україні», що спрямована на підтримку вітчизняного виробника», – зазначив заступник Міністра економіки України Віталій Кіндратів.

Відтепер в Україні зареєстровано вже 101 індустріальний парк. Зокрема, у 2025 році це другий парк, який внесено до Реєстру індустріальних (промислових) парків.

Ініціатором створення індустріального парку «Жовті Води» є товариство з обмеженою відповідальністю «ІНДУСТРІАЛЬНИЙ ПАРК ЖОВТІ ВОДИ». Загальна площа індустріального парку складає 10 га, а орієнтовна площа забудови становитиме 41 857 кв. м.

Парк формуватиметься навколо таких ключових галузей:

виробництво хімічних речовин і хімічної продукції;

виробництво основної хімічної продукції, добрив, азотних сполук, пластмас і синтетичного каучуку в первинних формах;

виробництво фарб, лаків і подібної продукції, друкарської фарби та мастик;

виробництво іншої хімічної продукції;

виробництво штучних і синтетичних волокон;

альтернативна енергетика;

науково-технічна діяльність;

діяльність у сфері інформації та телекомунікацій;

допоміжні та супутні галузі.

Загальний розмір капіталовкладень у будівництво об’єктів індустріального парку — орієнтовно 782 млн гривень. Ініціатор створення та керуюча компанія планують залучити 97 млн грн власних та кредитних коштів, а також взяти участь у програмі державного стимулювання індустріальних парків. Ще 646 млн грн планується залучити коштом майбутніх учасників.