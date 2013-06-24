Кабінет Міністрів України вніс до реєстру новий індустріальний парк «МИРОНІВКА» на території міста Миронівка Обухівського району Київської області. Відповідне рішення Уряд ухвалив на засіданні 7 січня 2025 року. Це вже сотий індустріальний парк, зареєстрований в Україні, та перший у 2025 році. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

«Розпочинаємо рік з важливої події — реєстрації сотого індустріального парку в Україні. У 2024 році держава вперше надала фінансове стимулювання індустріальним паркам для створення інженерно-транспортної інфраструктури. У цьому році ми продовжимо надавати співфінансування, аби зростала не лише кількість зареєстрованих парків, а кількість підприємств, які відкриваються чи розвиваються на території цих парків. Які створюють нові робочі місця, можливості для розвитку кожного регіону й підтримки економіки країни», — зазначила Перший віце-прем'єр-міністр України - Міністр економіки України Юлія Свириденко.

Площа індустріального парку — 30,3667 га. Загальний обсяг капіталовкладень у будівництво об’єктів на його території оцінюється приблизно у 1 млрд 100 млн грн. Ініціатор парку — ТОВ «РОБОТА: ГРАНОЛА» — планує залучити близько 95 млн грн власних коштів через договір позики.

Ключові напрями діяльності індустріального парку «МИРОНІВКА»:

Виробництво будівельних металевих конструкцій і виробів;

Виробництво готових металевих виробів, крім машин і устаткування;

Виробництво електричного устаткування;

Виробництво машин і устаткування, н.в.і.у.;

Виробництво іншої продукції;

Виробництво харчових продуктів;

Альтернативна енергетика;

Науково-технічна діяльність;

Діяльність у сфері інформації і телекомунікацій.

Ініціатор створення індустріального парку передбачив облаштування сучасної інфраструктури для підтримки діяльності резидентів. Очікується, що учасники парку залучать додаткові інвестиції, що стане стимулом для розвитку місцевої економіки.

Державна підтримка індустріальних парків

Учасники індустріальних парків отримують низку податкових і митних пільг, зокрема:

Звільнення від імпортного ПДВ та мита на обладнання (за умов відсутності українських аналогів та використання виключно на території парку);

Звільнення від податку на прибуток на 10 років за умови реінвестування коштів у розвиток підприємства;

Можливість отримання пільг за місцевими податками за рішенням органів місцевого самоврядування.

Держава продовжує підтримувати розвиток індустріальних парків у межах економічної політики «Зроблено в Україні».У 2025 році Уряд також планує спрямувати ресурси на співфінансування будівництва та реконструкції інженерно-транспортної інфраструктури індустріальних парків. Це сприятиме розвитку економіки, створенню робочих місць та наповненню місцевих бюджетів.