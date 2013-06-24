За сім місяців 2024 року Експортно-кредитне агентство України підтримало експорт на 4,84 млрд грн. Про це повідомила Перший віце-премʼєр-міністр України — Міністр економіки України Юлія Свириденко, рнондпє пресцентр Урядовий портал.

«Станом на 31 липня 2024 року маємо 4,84 мільярда гривень підтримки експорту нашим Експортно-кредитним агентством. При цьому кожна гривня страхової відповідальності ЕКА конвертувалася в понад 13 гривень майбутньої експортної виручки. Завдяки співпраці з ЕКА бізнес зменшує власні ризики та, зокрема, отримує можливості кредитуватися дешевше. Й відповідно – збільшувати обсяги несировинного експорту. Саме на це й націлена економічна політика «Зроблено в Україні», - зазначила Юлія Свириденко.

З початку року найчастіше можливістю отримати експортний кредит під страховку ЕКА чи застрахувати договір зовнішньоекономічної діяльності користувався бізнес Києва, Львівщини та Вінниччини. А найбільше клієнти ЕКА експортували в Польщу (1 млрд грн), Об’єднані Арабські Емірати (888,2 млн грн) та Азербайджан (811 млн грн).

Що стосується товарних позицій експорту, то експортовані товари належали, зокрема, до груп «молоко та молочні продукти» (2,53 млрд грн), «деревина та вироби з неї» (1 млрд грн), «іграшки» (268 млн грн), «одяг» (256 млн грн) та «продукти переробки овочів» (235 млн грн).

Нагадаємо, економічна політика «Зроблено в Україні», ініційована Президентом України Володимиром Зеленським включає наступні напрямки:

Розвиток українського виробництва через стимулювання попиту на українські товари

з боку держави, приватного сектору і громадян.

Інвестиції в реальний сектор через доступ до грантів, дешевих грошей, промислової інфраструктури та економічних стимулів.

Збільшення несировинного експорту через відкриття доступу до ринків і експортне фінансування.