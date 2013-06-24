У січні-жовтні 2024 року Експортно-кредитне агентство (ЕКА) підтримало 6,59 млрд грн експорту. Про це повідомила Перший віце-премʼєр-міністр України — Міністр економіки України Юлія Свириденко, передає пресцентр Урядовий портал.

«Завдяки економічній політиці «Зроблено в Україні» зростає підтримка українських виробників, які постачають свою продукцію на зовнішні ринки За десять місяців цього року Експортно-кредитне агентство профінансувало на третину більші обсяги експорту — 6,59 млрд грн проти 4,99 млрд грн за аналогічний період минулого року. Завдяки співпраці з ЕКА бізнес зменшує власні ризики та отримує можливості зменшити ставки по кредитах. Це суттєво зміцнює експортний потенціал України», — зазначила Юлія Свириденко.

Всього цього року ЕКА підтримала бізнес із 19 регіонів України та Києва. Лідерами за обсягами підтриманого експорту стали:

Київ — 3,39 млрд грн;

Львівська область — 1,25 млрд грн;

Вінницька область — 702 млн грн.

Найбільше українські експортери, що скористалися підтримкою ЕКА, відправляли свою продукцію до Польщі (1,62 млрд грн), Об’єднаних Арабських Еміратів (860 млн грн) та Азербайджану (831,7 млн грн). Серед найбільш популярних груп експорту — молоко та молочні продукти, деревина і вироби з неї, продукція агропереробки.

Довідково

Інструменти Експортно-кредитного агенства України — це один з елементів політики «Зроблено в Україні». Її мета — підтримка несировинного експорту, розвиток виробництв та залучення інвестицій у реальний сектор.