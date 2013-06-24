У серпні сільгоспвиробникам нарахували компенсації за придбану у липні сільгосптехніку та обладнання українського виробництва на 61,6 млн грн. Відповідний наказ затвердило Міністерство економіки України. Про це повідомила Перший віце-прем'єр-міністр України – Міністр економіки України Юлія Свириденко, передає пресцентр Урядовий портал.

«За чотири місяці дії цієї програми аграріям нарахували 152,6 млн грн компенсації за придбану сільгосптехніку і обладнання українського виробництва. Програма, крім підтримки аграріїв, є також інструментом для розвитку українського машинобудування, адже стимулює збільшення кількості вітчизняних виробників с/г техніки. Наразі у програмі вже 121 виробник, а кількість виробів налічує понад 11 тисяч найменувань. Компенсація 25% вартості української сільгосптехніки — важлива складова політики «Зроблено в Україні», націлена на підтримку виробництва, тому на цей рік у бюджеті ми заклали на цю програму 1 млрд грн», - зазначила Юлія Свириденко.

За чотири місяці аграріям нараховано компенсацію:

за квітень – 220 тис. грн;

за травень – 18,6 млн грн;

за червень – 72,2 млн грн;

за липень – 61,6 млн грн.

Найбільшу кількість заявок на компенсацію за придбану с/г техніку та обладнання подали у таких областях: Полтавській – 69, Кіровоградській – 63, Миколаївській – 54, Черкаській, Дніпропетровській, Одеській – по 42, Сумській – 39, Тернопільській – 38.

Загалом за весь час дії програми сільгосппідприємства придбали 859 одиниць техніки та обладнання українського виробництва на суму 913,6 млн грн.

Нагадаємо, щоб скористатися державною програмою підтримки та отримати 25% компенсації вартості за придбану техніку чи обладнання, агровиробник має обрати постачальника з Перелікуна сайті Мінекономіки, придбати необхідну техніку та подати до уповноваженого банкузаявку та необхідні документи. Перелік постійно оновлюється.

Для виробників, які бажають подати свою техніку у перелік, необхідно звернутися на офіційну електронну пошту Мінекономіки – meconomy@me.gov.uaю Опісля відбувається перевірка ступеня локалізації виробництва техніки та обладнання на підставі поданої виробником заявки та відповідних документів. Перелік техніки та обладнання доповнюється регулярно. Критерії, за якими визначається відповідність виробника с/г техніки та обладнання, зазначені у пп. 6-7 постановиКабінету Міністрів України від 1.03.2017 № 130 (зі змінами).