Україна зробила відповідні дії для виконання індикаторів другого кварталу 2024 року, передбачених Планом України в межах програми Ukraine Facility Європейського Союзу, і направила відповідний запит на я4,1 млрд до Європейської комісії. Позитивна оцінка виконання індикаторів ЄС дасть змогу одержати наступну частину макрофінансової підтримки обсягом я4,11 млрд у вересні цього року.

«Україна своєчасно і в повному обсязі виконує індикатори, заплановані в межах Ukraine Facility. Це відкриває для нас фінансування, передбачене програмою. Окрім цього, ми підписали всі додаткові угоди з ЄС, які дають змогу отримати відповідні кошти відповідно до узгодженого графіка», — зазначилаКперший віцепрем’єр­міністр — міністр економіки Юлія Свириденко.

Протягом липня Європейська комісія має підтвердити звіт про виконання Україною індикаторів другого кварталу 2024 року. Після цього протягом наступних двох місяців країни­члени ЄС мають затвердити рішення щодо надання відповідних коштів.

Протягом другого кварталу 2024 року держава виконала дев’ять індикаторів, передбачених Планом для Ukraine Facility: схвалення плану цифровізації Державної митної служби; схвалення бюджетної декларації на 2025—2027 років; схвалення плану заходів з реалізації дорожньої карти щодо реформування управління публічними інвестиціями; призначення нового керівника НАЗК; набуття чинності закону про корпоративне управління для державних компаній; перегляд нормативно­правової бази про Бюро економічної безпеки; розроблення та затвердження інтегрованого національного плану з енергетики та клімату; ухвалення стратегії термомодернізації будівель на період до 2050 року та плану заходів з її реалізації; набрання чинності стратегічного документа із протимінної діяльності на період до 2033 року, повідомляє Мінекономіки.