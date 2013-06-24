Україна зробила відповідні дії для виконання індикаторів другого кварталу 2024 року, передбачених Планом України в межах програми Ukraine Facility Європейського Союзу, і направила відповідний запит на я4,1 млрд до Європейської комісії. Позитивна оцінка виконання індикаторів ЄС дасть змогу одержати наступну частину макрофінансової підтримки обсягом я4,11 млрд у вересні цього року.
«Україна своєчасно і в повному обсязі виконує індикатори, заплановані в межах Ukraine Facility. Це відкриває для нас фінансування, передбачене програмою. Окрім цього, ми підписали всі додаткові угоди з ЄС, які дають змогу отримати відповідні кошти відповідно до узгодженого графіка», — зазначилаКперший віцепрем’єрміністр — міністр економіки Юлія Свириденко.
Протягом липня Європейська комісія має підтвердити звіт про виконання Україною індикаторів другого кварталу 2024 року. Після цього протягом наступних двох місяців країничлени ЄС мають затвердити рішення щодо надання відповідних коштів.
Протягом другого кварталу 2024 року держава виконала дев’ять індикаторів, передбачених Планом для Ukraine Facility: схвалення плану цифровізації Державної митної служби; схвалення бюджетної декларації на 2025—2027 років; схвалення плану заходів з реалізації дорожньої карти щодо реформування управління публічними інвестиціями; призначення нового керівника НАЗК; набуття чинності закону про корпоративне управління для державних компаній; перегляд нормативноправової бази про Бюро економічної безпеки; розроблення та затвердження інтегрованого національного плану з енергетики та клімату; ухвалення стратегії термомодернізації будівель на період до 2050 року та плану заходів з її реалізації; набрання чинності стратегічного документа із протимінної діяльності на період до 2033 року, повідомляє Мінекономіки.