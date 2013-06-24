За підсумками десяти місяців українська економіка зрослана 4,2%. Драйверами зростання залишаються транспортна й будівельна галузі, а також переробна промисловість, повідомив перший заступник міністра економіки Олексій Соболев.

«Завдяки реалізації програм відновлення та підвищенню попиту на будівельні роботи продовжує демонструвати висхідну динаміку галузь будівництва. Серед драйверів зростання економіки країни також транспорт насамперед завдяки стабільній роботі зернового коридору. А попит на продукцію переробної промисловості, зокрема сектору ОПК, зумовлює зростання в цій галузі», — розповів Олексій Соболев.

Зростання ВВП в жовтні 2024 року порівняно із жовтнем 2023-го зафіксовано на рівні 1,3%. Транспорт, переробка та будівництво продовжували демонструвати високу позитивну динаміку. У сільському господарстві було падіння. Причина — раннє збирання врожаю цього року: до жовтня аграрії вже завершили збирати окремі сільськогосподарські культури.

Нагадаємо, у вересні 2024 року зростання ВВП було зафіксовано на рівні 3,8%, а за дев’ять місяців — 4,5%, що загалом відповідає оновленомуурядовому прогнозу, повідомляє Мінекономіки.