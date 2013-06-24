На стаціонарному лікуванні в національній дитячій спеціалізованій лікарні «Охматдит» перебуває 595 дітей, які мають важкі захворювання, з них 80 – грудні діти. Особлива категорія хворих – поранені внаслідок військової агресії російської федерації проти України. Командування Об’єднаних Сил Збройних Сил України вже давно опікується маленькими пацієнтами лікарні: організовує святкові театральні та циркові вистави, інтерактивні розвиваючи ігри, і, безумовно, дарує солодощі. Лікарня вже неодноразово отримувала від військових допомогу в обладнанні лікувальних палат та реабілітаційного центру, а також важливе медичне обладнання.

Цього разу військовослужбовці на чолі з командувачем Об’єднаних Сил Збройних Сил України генерал-лейтенантом Сергієм Наєвим знову завітали в «Охматдит» не з порожніми руками: кожна дитина отримала солодкий подарунок, а ті, кому солодощі вживати не бажано, – іграшку або книжку. Підтримку заходу надав ПрАТ «Дніпропетровський комбінат харчових концентратів» (торгова марка «Золоте зерно») та БО БФ «Захистити майбутнє».

Командування Об’єднаних Сил Збройних Сил України вже давно опікується маленькими пацієнтами лікарні

-  Ми з подарунками передаємо дітям частину наших мрій: щоб усі, хто тут лікується, обов’язково одужали, щоб наші діти жили повноцінним життям, і щоб на них чекало тільки світле майбутнє. Ми робимо все, щоб дитинство було справжнім – із радісною усмішкою на вустах, – зазначив генерал-лейтенант Сергій Наєв на зустрічі з дітьми та лікарями.

Лікувальний заклад підготував свої подарунки як вдячність захисникам – два приціли й прилад нічного бачення. Із цією метою було проведено акцію під назвою «Масляна іде – перемогу несе», яка збіглася з річницею початку повномасштабного вторгнення в Україну. Як пояснив Володимир Жовнір, генеральний директор «Охматдиту», «хотіли, по-перше, зробити щось корисне для держави, для Збройних Сил України, а, по-друге, – підтримати моральний дух у лікарні, об’єднати всіх лікарів, усіх працівників заради перемоги».

Це був ярмарок-продаж, до якого готувалися дуже ретельно: усі пекли млинці. Вийшло справжнє свято і для лікарів, і для персоналу лікарні, і для маленьких пацієнтів та їхніх батьків. На нього завітали працівники всіх відділень, вбрані в національний одяг. Було весело й цікаво. Відповідна комісія зробила підрахунок коштів, визначила переможців. Усього було зібрано понад сто тисяч гривень. Перше місце посів український референс-центр, який зібрав близько 14 тис. грн. Пані Наталя, завідувач референс-лабораторією, ділиться секретом перемоги колективу: «Ми дуже сильно старалися й дуже сильно хотіли зібрати найбільше коштів, щоб допомогти Збройним Силам України».

А потім звернулися до військових із пропозицією придбати за отримані кошти те, що найбільш потрібно.

Михайло Сільченко, завідувач відділенням абдомінальної хірургії, яке посіло почесне друге місце, захоплено розповідає: «Коли прозвучала ідея допомогти військовим, усі нею загорілися, починаючи від молодших, середніх співробітників, і аж до лікарів. Лікар-хірург привіз сюди сковороду і сам цілу ніч пік млинці. Хто готував вареники, хто млинці, хто ще щось… Наше відділення продало цих млинців на вісім з половиною тисяч гривень. І це тільки співробітники…»

Командувач подякував лікарям та персоналу дитячої лікарні за надану допомогу. Прилади будуть передані у військові підрозділи, які виконують завдання на кордоні з російською федерацією.

-  Ми їх обов’язково будемо використовувати задля захисту наших воїнів і нашої перемоги. Нехай  маленькі українці скоріше одужують! – зазначив Сергій Наєв.

А далі звернувся до малечі:

– У звільненій Україні знайдеться місце для мрій кожного з вас. Мрійте – і ми захистимо ваші мрії!

І сам одразу ж почав здійснювати невеличкі дитячі мрії: робив із ними селфі, відповідав на запитання, слухав підготовлені вірші.

Задоволені маленькі пацієнти та їхні рідні, користуючись нагодою, побажали українським військовослужбовцям сил, терпіння та перемоги:

-  Воїни Збройних Сил України і лікарі – наша надія! Українці – такі міцні.  Головне, щоб ми вистояли. Головне, щоб ми всі були разом і жили гарно. Дякуємо за наші спокійні ночі та спокійні дні, дякуємо за те, що нас захищаєте!

Як стверджують лікарі, спостерігаючи за дітьми, такі візити військовослужбовців – своєрідна ЗСУ-терапія для дітей та співробітників. Генеральний директор «Охматдиту» від імені всього колективу висловив генерал-лейтенанту Сергію Наєву щиру вдячність за виявлену небайдужість, благодійну допомогу та підтримку.