На стаціонарному лікуванні в національній дитячій спеціалізованій лікарні «Охматдит» перебуває 595 дітей, які мають важкі захворювання, з них 80 – грудні діти. Особлива категорія хворих – поранені внаслідок військової агресії російської федерації проти України. Командування Об’єднаних Сил Збройних Сил України вже давно опікується маленькими пацієнтами лікарні: організовує святкові театральні та циркові вистави, інтерактивні розвиваючи ігри, і, безумовно, дарує солодощі. Лікарня вже неодноразово отримувала від військових допомогу в обладнанні лікувальних палат та реабілітаційного центру, а також важливе медичне обладнання.

Цього разу військовослужбовці на чолі з командувачем Об’єднаних Сил Збройних Сил України генерал-лейтенантом Сергієм Наєвим знову завітали в «Охматдит» не з порожніми руками: кожна дитина отримала солодкий подарунок, а ті, кому солодощі вживати не бажано, – іграшку або книжку. Підтримку заходу надав ПрАТ «Дніпропетровський комбінат харчових концентратів» (торгова марка «Золоте зерно») та БО БФ «Захистити майбутнє».

- Ми з подарунками передаємо дітям частину наших мрій: щоб усі, хто тут лікується, обов’язково одужали, щоб наші діти жили повноцінним життям, і щоб на них чекало тільки світле майбутнє. Ми робимо все, щоб дитинство було справжнім – із радісною усмішкою на вустах, – зазначив генерал-лейтенант Сергій Наєв на зустрічі з дітьми та лікарями.

Лікувальний заклад підготував свої подарунки як вдячність захисникам – два приціли й прилад нічного бачення. Із цією метою було проведено акцію під назвою «Масляна іде – перемогу несе», яка збіглася з річницею початку повномасштабного вторгнення в Україну. Як пояснив Володимир Жовнір, генеральний директор «Охматдиту», «хотіли, по-перше, зробити щось корисне для держави, для Збройних Сил України, а, по-друге, – підтримати моральний дух у лікарні, об’єднати всіх лікарів, усіх працівників заради перемоги».

Це був ярмарок-продаж, до якого готувалися дуже ретельно: усі пекли млинці. Вийшло справжнє свято і для лікарів, і для персоналу лікарні, і для маленьких пацієнтів та їхніх батьків. На нього завітали працівники всіх відділень, вбрані в національний одяг. Було весело й цікаво. Відповідна комісія зробила підрахунок коштів, визначила переможців. Усього було зібрано понад сто тисяч гривень. Перше місце посів український референс-центр, який зібрав близько 14 тис. грн. Пані Наталя, завідувач референс-лабораторією, ділиться секретом перемоги колективу: «Ми дуже сильно старалися й дуже сильно хотіли зібрати найбільше коштів, щоб допомогти Збройним Силам України».

А потім звернулися до військових із пропозицією придбати за отримані кошти те, що найбільш потрібно.

Михайло Сільченко, завідувач відділенням абдомінальної хірургії, яке посіло почесне друге місце, захоплено розповідає: «Коли прозвучала ідея допомогти військовим, усі нею загорілися, починаючи від молодших, середніх співробітників, і аж до лікарів. Лікар-хірург привіз сюди сковороду і сам цілу ніч пік млинці. Хто готував вареники, хто млинці, хто ще щось… Наше відділення продало цих млинців на вісім з половиною тисяч гривень. І це тільки співробітники…»

Командувач подякував лікарям та персоналу дитячої лікарні за надану допомогу. Прилади будуть передані у військові підрозділи, які виконують завдання на кордоні з російською федерацією.

- Ми їх обов’язково будемо використовувати задля захисту наших воїнів і нашої перемоги. Нехай маленькі українці скоріше одужують! – зазначив Сергій Наєв.

А далі звернувся до малечі:

– У звільненій Україні знайдеться місце для мрій кожного з вас. Мрійте – і ми захистимо ваші мрії!

І сам одразу ж почав здійснювати невеличкі дитячі мрії: робив із ними селфі, відповідав на запитання, слухав підготовлені вірші.

Задоволені маленькі пацієнти та їхні рідні, користуючись нагодою, побажали українським військовослужбовцям сил, терпіння та перемоги:

- Воїни Збройних Сил України і лікарі – наша надія! Українці – такі міцні. Головне, щоб ми вистояли. Головне, щоб ми всі були разом і жили гарно. Дякуємо за наші спокійні ночі та спокійні дні, дякуємо за те, що нас захищаєте!

Як стверджують лікарі, спостерігаючи за дітьми, такі візити військовослужбовців – своєрідна ЗСУ-терапія для дітей та співробітників. Генеральний директор «Охматдиту» від імені всього колективу висловив генерал-лейтенанту Сергію Наєву щиру вдячність за виявлену небайдужість, благодійну допомогу та підтримку.