Президент України Володимир Зеленський у четвер відвідав Запоріжжя, де побував у підземній школі, провів засідання Ставки Верховного Головнокомандувача і вшанував пам’ять загиблих від ворожого ракетного удару.

Сучасна школа, яку відвідав глава держави, перша підземна в області. У ній у дві зміни можуть безпечно навчатися 1000 дітей. Проєкт реалізовано за фінансової підтримки ЮНІСЕФ у співпраці з Міністерством освіти і науки. Будівництво тривало шість місяців. У підземному навчальному закладі є вода, світло, пожежна сигналізація, системи відеоспостереження та вентиляції. Усе працює в автономному режимі. У класах — інтерактивне обладнання та нові меблі. Школа має ігрове приміщення, зону відпочинку, буфет і медпункт.

Володимир Зеленський оглянув школу, побував на уроці та поспілкувався з дітьми, вислухав їхні враження від закладу та розповіді про улюблені предмети.

У Запорізькій області будують ще десять підземних шкіл. Там у безпечних і комфортних умовах зможуть навчатися понад 8 тисяч дітей.

Також Президент України провів засідання Ставки Верховного Головнокомандувача й заслухав доповідь про безпекову ситуацію на Запоріжжі та Дніпропетровщині.

У День Сухопутних військ глава держави представив генерал-майора Михайла Драпатого на посаді командувача Сухопутних військ ЗСУ і зазначив, що розраховує на результат: зупинити ворога й перемогти.

«Я вдячний за довіру очолювати найпотужніший і найчисленніший вид Збройних сил України. Зроблю все, щоб цей вид розвивався, набував відповідних спроможностей і був готовий до всіх викликів, які на нас очікують у майбутньому. Люди, технології та управлінські процеси — мої пріоритети в діяльності», — зазначив Михайло Драпатий.

Під час засідання начальник Запорізької ОВА Іван Федоров доповів про будівництво фортифікацій і посилення оперативного рубежу. На території області побудували багатоешелоновану лінію, яка містить кругову оборону окремих міст. Він також розповів про оборонне виробництво та захист об’єктів енергетики в регіоні. За словами Івана Федорова, Запоріжжя посідає перше місце серед інших регіонів за обсягами фінансування Сил оборони. Зокрема, область передала військовим підрозділам дрони, засоби РЕБ та зв’язку, автомобілі. Володимир Зеленський закликав поширити досвід Запорізької області в патронаті над бойовими частинами на всі регіони, які межують з рф.

Глава держави також заслухав інформацію щодо посилення ППО Запоріжжя та Дніпропетровщини.

Окрема увага — відновленню опалення у Кривому Розі. Віцепрем’єр-міністр з відновлення — міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба розповів, що роботи виконано на 90 відсотків. У місті працюють 68 ремонтних бригад з усієї країни. Олексій Кулеба повідомив, що через зрив опалювального сезону у Кривому Розі відкрито кримінальне провадження.

Як уточнив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, без тепла залишаються 218 будинків, які планують підключити до опалення 22—23 грудня.

У Запоріжжі Президент України ознайомився з наслідками ракетного удару, якого рф завдала по місту 10 грудня. Унаслідок цієї ракетної атаки було зруйновано медичний центр, а також пошкоджено житлові будинки, навчальні заклади, спортивний клуб та автомобілі. Цей ракетний удар забрав життя 11 людей, ще 22 зазнали поранень. На місці обстрілу Володимир Зеленський ушанував пам’ять загиблих. Він поспілкувався із працівниками лікарні й доручив начальникові Запорізької ОВА знайти для колективу нове приміщення та допомогти із закупівлею обладнання, зокрема за кошти донорів і меценатів.

Джерело: Офіс Президента