Під час зустрічі міністра фінансів Сергія Марченка із представниками Дитячого фонду ООН UNICEF в Україні обговорювали питання потенційних напрямів співпраці для підтримки дітей і молоді, зокрема партнерство із UNICEF у царині державних фінансів, сфокусоване на права дітей у бюджетуванні, орієнтованому на дітей та сім’ю щодо підтримки політики уряду.

Сергій Марченко подякував дитячому фонду UNICEF за багаторічну співпрацю та підтримку українських сімей і дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах. Від початку повномасштабного вторгнення завдяки підтримці дитячого фонду UNICEF допомогу отримали понад 700 домогосподарств і майже 800 тисяч дітей.

Міністерство фінансів готове підтримувати ініціативи, спрямовані на поліпшення добробуту дітей, і напрацьовувати методи для підвищення рівня народжуваності та покращення демографічної ситуації.

У державному бюджеті на 2025 рік передбачено 19,7 мільярда гривень для підтримки малозабезпечених родин і 27,4 мільярда гривень — на допомогу сім’ям із дітьми та багатодітним родинам.

Цього року вперше стала доступною безплатна послуга з лікування безпліддя із застосуванням допоміжних репродуктивних технологій. На цей напрям за програмою медичних гарантій передбачено майже 1,9 мільярда гривень.

Окрему увагу було приділено тренінгам, які проводить UNICEF за підтримки Міністерства фінансів та Міністерства соціальної політики щодо управління публічними фінансами в інтересах дітей на місцевому рівні. Тренінги з навчання фахівців ЦОВВ і представників місцевих органів влади й органів місцевого самоврядування спрямовано на навчання планування видатків з урахуванням інтересів дітей і підвищення ефективності соціальних видатків на державному та місцевому рівнях.

Дитячий фонд ООН UNICEF — світовий лідер із захисту прав та інтересів дітей, який працює у 190 країнах і на територіях для охоплення найвразливіших дітей та молоді, які найбільше потребують допомоги, повідомляє Міністерство фінансів.