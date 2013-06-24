МВС спільно з депутатським корпусом працює над створенням цілісної екосистеми безпеки у школах, в яку входитимуть цивільний захист, техногенна та пожежна безпека, контроль доступу та безпечна прилегла територія.

Заступник міністра внутрішніх справ Катерина Павліченко зазначила: «Безпека учнів — наш пріоритет. Створення безпечного освітнього середовища потребує комплексного підходу, в якому кожен елемент відіграє важливу роль».

Ефективна взаємодія між усіма учасниками цього процесу сприятиме захисту кожного здобувача освіти. Для реалізації безпеки потрібне не лише бажання учасників, а й належне законодавче підґрунтя. Саме тому МВС спільно з депутатами працює над внесенням змін до Закону України «Про повну загальну середню освіту». Ці зміни мають на меті створення чітких правових механізмів для безпечного освітнього середовища, зокрема встановлення правил перебування на території та у приміщеннях закладів освіти, а також ефективне залучення поліції для превентивних заходів. Активна участь батьків, громади та депутатського корпусу — важливий елемент у цьому процесі. Спільними зусиллями ми створимо безпечне середовище, де кожен здобувач освіти почуватиметься захищеним», — підсумувала заступник міністра внутрішніх справ, повідомляє МВС.

Тим часом уряд спрямував 175,42 мільйона гривень на капітальний ремонт і будівництво укриттів у трьох школах в Запорізькій, Дніпропетровській та Харківській областях. Ідеться про кошти, які Україна одержала в межах урядової підтримки Литви через фандрейзингову платформу United24. Це не перші укриття, які будують і ремонтують завдяки цій допомозі. Раніше кошти спрямували у три закладиосвіти в Одеській, Дніпропетровській і Сумській областях, повідомляє Міністерство освіти і науки.