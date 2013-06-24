Прем’єр-міністр Денис Шмигаль провів у Києві зустріч із послами країн-членів Європейського Союзу. У фокусі розмови — проходження цього року й продовження всебічної підтримки на наступний.

Серед актуальних питань зустрічі — проходження зими. Денис Шмигаль подякував усім державам за допомогу з відновленням й енергообладнанням.

«росія знову намагається занурити українців у темряву й холод, тому ми розраховуємо на скоординовану підтримку. У наших довгострокових пріоритетах з розвитку галузі: зелена енергетика, децентралізована генерація, альтернативні джерела енергії», — наголосив Прем’єр-міністр.

Не менш важливе питання, на якому зосередилися учасники, — оборона. Як підкреслив глава уряду, росія випробовує в Україні нові балістичні ракети, тому наша держава потребує більше систем ППО і більше техніки. Денис Шмигаль порушив питання збиття ракет над Україною та далекобійності наданої партнерами зброї. Він закликав країни долучатися до данської моделі фінансування закупівель української зброї.

«Ми вдячні партнерам за пряму бюджетну допомогу. Завдяки цій підтримці маємо достатньо коштів, щоб фінансувати критичні видатки бюджету. Маємо впевнено пройти наступний рік. Розраховуємо вже цього року отримати 50 мільярдів доларів від заморожених російських активів. Наша кінцева мета незмінна: конфіскація та передача Україні всіх російських активів», — зазначив Прем’єр.

Окремо учасники зустрічі сфокусувалися на питанні санкцій проти росії. Денис Шмигаль закликав надалі тиснути на ключові сектори російської економіки, завдяки яким агресор фінансує свою жорстоку війну.

Також сторони обговорили сприяння Україні в подальшій євроінтеграції та шлях до повноправного членства в ЄС. Прем’єр-міністр наголосив, що Україна продовжує системно виконувати свої зобов’язання і втілює реформи, а тому очікує на продовження всебічної підтримки від держав Євросоюзу: «Сильна Україна — це запорука сильної Європи», повідомляє Департамент комунікацій Секретаріату КМУ.