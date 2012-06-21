Другий рік поспіль напередодні святкування Дня захисника України за спільним планом обласного департаменту освіти та науки та робочої групи офіцерів Іміджево-видавничого центру Національної гвардії України, що відповідає за напрямок цивільно-військового співробітництва, у закладах загальної середньої освіти Луганщини проходять інформаційно-просвітницькі заходи військово-патріотичного виховання.
Як повідомляє прес-служба відомства, цього року луганчани особливо дякують офіцерам групи цивільно-військового співробітництва та працівникам бібліотек Солом’янського району міста Києва за збір та доставку художньої літератури для потреб Луганського обласного ліцею-інтернату з посиленої військово-фізичною підготовкою «Кадетський корпус імені Молодої гвардії», а також чудові й корисні подарункові розмальовки для молодших школярів Луганщини.
Іванка МІЩЕНКО
для «Урядового кур'єра»