Під час офіційного візиту в Об’єднані Арабські Емірати Президент України Володимир Зеленський провів в Абу-Дабі переговори із Президентом ОАЕ Мухаммадом бін Заїдом Аль Нагаяном у розширеному форматі та тет-а-тет.

Глава Української держави подякував Об’єднаним Арабським Еміратам за сприяння у звільненні українських військових з російського полону. За посередництва цієї країни відбулося вже 12 обмінів. Україна розраховує, що разом з ОАЕ вдасться повернути додому ще більше українців. Саме це було однією із ключових тем переговорів.

Володимир Зеленський поінформував про ситуацію на полі бою та участь у війні проти України північнокорейських солдатів. Він наголосив, що союз росії з Північною Кореєю та Іраном створює безпосередні загрози для всього світу, зокрема для Об’єднаних Арабських Еміратів, і закликав посилювати санкції проти рф.

Президент розповів про зусилля, яких докладає Україна для закінчення війни та досягнення справедливого тривалого миру.

Глава держави також наголосив, що попри російську агресію наша країна залишається одним з гарантів продовольчої безпеки у світі. Завдяки гуманітарній ініціативі «Зерно з України» за час її реалізації вдалося врятувати мільйони життів: Україна доправила понад 286 тисяч тонн агропромислової продукції до 15 країн, які найбільше цього потребують. Володимир Зеленський поінформував про нову програму «Продовольство з України», спрямовану на допомогу сирійському народу, і запросив ОАЕ підтримати її. Окремо обговорили потенційні проєкти щодо створення продовольчого хабу в Єгипті та можливості реалізації програм у сільському господарстві в Україні.

Також ішлося про розвиток двосторонньої співпраці, зокрема в інноваційній та економічно-торговельній галузях. Президент розповів про ключові напрями партнерства, які будуть вигідними обом державам.

До початку повномасштабного російського вторгнення товарообіг між Україною та ОАЕ становив 1,15 млрд дол. США. Через російську агресію він знизився, але рік у рік знову зростає.

У присутності президентів перший віцепрем’єр-міністр — міністр економіки Юлія Свириденко і державний міністр зовнішньої торгівлі ОАЕ Тані бін Ахмед Аль Зеюді підписали Угоду про всеосяжне економічне партнерство (CEPA) між урядом України та урядом ОАЕ. Документ максимально лібералізує доступ на ринок Об’єднаних Арабських Еміратів майже всіх українських товарів. Він охоплює зокрема послуги, інвестиції та цифрову торгівлю. Наша держава вперше уклала таку угоду з однією із країн Затоки.

Гарантії безпеки для України мають бути комплексними й охоплювати озброєння, а також економічну та політичну підтримку. Про це Президент Володимир Зеленський заявив на відеоконференції із представниками ЗМІ, перебуваючи з офіційним візитом в ОАЕ. Глава держави наголосив, що Україна повинна мати чітко окреслені гарантії безпеки: НАТО або надійна альтернатива.

«Якщо ми не маємо НАТО, то, умовно кажучи, НАТО треба будувати в Україні. Умовно кажучи, але робити не умовно, а предметно. Тобто мільйонна армія, і тут потрібні гроші, і хто дає на це гроші. Окрім грошей — зброя. Якщо контингент, то розмір цього контингенту, де будуть, із яких країн, чим і як вони озброєні. І якщо контингент, то дуже важливо не втрачати США в тому чи іншому вигляді», — сказав Президент.

Джерело: Офіс Президента