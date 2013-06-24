МЗС України схвалює оприлюднення Організацією з безпеки та співробітництва в Європі Звіту про порушення та зловживання міжнародним гуманітарним правом та міжнародним правом у сфері прав людини, воєнні злочини та злочини проти людяності, пов’язані зі свавільним позбавленням волі українських цивільних осіб російською федерацією.

Як зазначено в коментарі зовнішньополітичного відомства, саме до таких конкретних дій у темі цивільних заручників раніше закликав ОБСЄ міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. Глава МЗС підтримав звіт і заявив, що висновки місії шокують та мають стати сигналом тривоги для світової спільноти щодо утримання росією цивільних заручників і необхідності їх негайного звільнення.

Важливо наголосити, що підготовлена незалежною місією експертів московського механізму ОБСЄ доповідь — перший окремий всеосяжний міжнародний звіт, присвячений проблематиці свавільного позбавлення волі росією українських цивільних.

Слід також зазначити, що російська федерація відмовилася співпрацювати зі згаданою місією.

«Місія встановила у звіті, що практика свавільного позбавлення волі українських цивільних осіб російською федерацією має масовий характер та ознаки систематичної, послідовної, навмисної поведінки, спрямованої саме проти українських цивільних. Експерти місії дійшли висновку, що такі дії можуть становити воєнний злочин «незаконне позбавлення волі» та злочин проти людяності «ув’язнення або інше суворе позбавлення фізичної свободи на порушення основоположних норм міжнародного права».

Місія також встановила, що свавільне позбавлення волі українських цивільних російською федерацією зумовило інші серйозні порушення міжнародного гуманітарного права та міжнародного права у сфері прав людини.Ідеться про масове та систематичне застосування катувань, а також іншого жорстокого, нелюдського або такого, що принижує гідність, поводження чи покарання, сексуального насильства та інших форм жорстокого поводження; утримання без можливості комунікації із зовнішнім світом і насильницькі зникнення; позасудові вбивства свавільно затриманих цивільних громадян України; відмову у фундаментальних гарантіях справедливого судового розгляду під час кримінального переслідування.

Місія робить висновок, що позасудові вбивства затриманих українських цивільних осіб російською владою, а також непроведення належного розслідування звинувачень у таких убивствах можна кваліфікувати як воєнний злочин та злочин проти людяності.

Доповідь визначає, що свавільне позбавлення волі цивільних громадян України почалося в незаконно анексованому Криму навесні 2014 року та швидко поширилося на окуповані райони Донецької та Луганської областей, а з моменту початку повномасштабного вторгнення 24 лютого 2022 року така практика поширилася на всі території, які потрапили під тимчасову окупацію рф. Експерти зазначають, що загарбницька війна рф проти України, яка триває, призвела до тисяч свавільно затриманих цивільних українців та великої кількості зниклих безвісти українців, місцезнаходження яких або невідоме, або офіційно не підтверджене.

Документ наголошує, що російська влада регулярно не виконує зобов’язань щодо цивільних затриманих, які випливають із Женевської конвенції ІІІ, Женевської конвенції IV і Додаткового протоколу I. Крім того, рф не дотримувалась і не дотримується особливого статусу трьох співробітників Спеціальної моніторингової місії (СММ) ОБСЄ, безпідставно утримуючи їх протягом майже двох років і піддаючи суду за дії, вчинені під час роботи в СММ.

Дуже важливо, що висновки звіту можна використати в межах національних та міжнародних механізмів притягнення до відповідальності воєнних злочинців держави-агресора, а також вони можуть сприяти досягненню цілей формули миру Президента Зеленського в частині щодо звільнення полонених і депортованих осіб та відновлення справедливості.

Україна закликає міжнародне співтовариство до активного поширення та використання висновків місії, а також подальшої консолідації зусиль для негайного припинення російської практики свавільного позбавлення волі українських цивільних осіб та їх негайного і безумовного звільнення. Усі замовники, організатори та виконавці російських воєнних злочинів та злочинів проти людяності мають і будуть притягнуті до відповідальності», — наголошено в коментарі МЗС.

Джерело: Міністерство закордонних справ