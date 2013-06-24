Звіт Єврокомісії про прогрес України в межах Пакета розширення 2024 року, заплановані наступні кроки в процесі скринінгу й очікування від розширення ЄС обговорила віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції — міністр юстиції Ольга Стефанішина під час зустрічі з послами країн-членів Європейського Союзу в Україні.

«Хочу висловити вдячність всім країнам-членам за участь у формуванні звіту. Завдяки вашому внеску і внеску української сторони Європейська комісія оприлюднила документ, який слугуватиме дороговказом на шляху трансформацій. Цей звіт дає нам змогу подивитися на себе очима наших партнерів і головних союзників, які стояли, стоять і, я впевнена, стоятимуть з Україною в захисті нашої країни, в забезпеченні того, що ми залишаємось не лише країною, а й демократією, яка функціонує попри війну та виклики, пов’язані з нею», — зазначила віцепрем’єр-міністр.

Вона наголосила, що ключовим пріоритетом для України залишається сфера кластера 1, що стосується основ процесу вступу до ЄС. У цьому контексті Ольга Стефанішина зауважила, що українська делегація проводить ретельну підготовку до фінальної двосторонньої зустрічі в межах скринінгу за блоком питань кластера 1, що має відбутися 12 листопада.

Віцепрем’єр поінформувала послів про підготовку українськими фахівцями відповідних дорожніх карт у сферах верховенства права, боротьби з корупцією, демократичних інститутів та реформування державного управління.

Вона висловила вдячність ЄС за ухвалені рішення щодо лібералізації торгівлі, вантажних перевезень між Україною та ЄС, а також фінансової допомоги, зокрема за рахунок заморожених російських активів. Окремо йшлося про необхідність активізувати зусилля щодо посилення санкційного тиску та підвищення ціни продовження війни для росії, повідомляє Мін’юст.