Коли жителі містечка Гніздичів, що в Жидачівському районі Львіщини, і п’яти довколишніх сіл — Порівців, Королівки, Лівчиць, Рудої та Ганнівки після багатогодинних пристрасних дискусій все-таки знайшли спільну мову і створили об’єднану територіальну громаду, ніхто й гадки не мав, що новому суспільному колективові досить швидко вдасться реалізувати справу, думка про яку краяла серце не одній галицькій родині.
Новостворена громада, отримавши ресурси і можливості на власний розсуд вирішувати, куди їх витрачати, обговорювала різні пропозиції: ремонт доріг, занедбана комунальна сфера, нагальні природоохоронні заходи тощо. Та неочікувано найбільшу підтримку громадян і обраного ними самоврядного активу одержала ідея молодих сімей (а з майже семи тисяч місцевого населення — понад 900 школярів і 537 дошкільнят), які запропонували відкрити у Гніздичеві музичну школу.
Ініціатива «Спільними зусиллями досягнемо успіхів» по-справжньому згуртувала людей. Саме завдяки цьому 72 учні з усіх населених пунктів ОТГ, які успішно пройшли прослуховування, вже здобувають музичну освіту за фахом скрипка, віолончель, труба, гітара баян, акордеон під патронатом восьми молодих талановитих педагогів.
Приміщення школи відновлювали всім миром. Здобувши перемогу в конкурсі міні-грантів «Від ідеї до розвитку», селищна рада витратила зароблені кошти на пульти для нот та акордеон. Допомогла громаді придбати музичні інструменти ГО «Українська галицька асамблея». А регіональна програма «Старший брат» безоплатно передала талановитій дівчинці — донці атовця справжнісіньку скрипку.
Тож цілком заслужено Гніздичівська об’єднана територіальна громада отримала диплом ІІ ступеня на загальноукраїнському конкурсі «Кращі практики місцевого самоврядування», який проводить Мінрегіон за сприяння Програми РЄ «Децентралізація і територіальна консолідація в Україні».
— Я давно не бачив разом стільки щасливих облич, як у Гніздичеві. З якою любов’ю, натхненням, радістю впорядкували вони цю музичну школу, якою духовністю сповнені серця дітей, що отримали шанс розвинути свій талант, долучитися до високого мистецтва. Найменших школяриків із довколишніх сіл на уроки довозять громадівським автобусом, у кімнатах тепло й затишно, — зазначив викладач Києво-Могилянської академії, експерт Ради Європи Ігор Абрам’юк. — І все це завдячуючи децентралізації, розкутості громадської ініціативи, новим реаліям вітчизняного місцевого самоврядування.