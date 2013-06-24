Українці зможуть не сплачувати додаткові збори за мобільний зв’язок та інтернет на території 27 країн ЄС. Такі ж умови надаватимуть і користувачам європейських операторів, які подорожують в Україну. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

«Команда Мінцифри продовжує працювати, щоб Україна приєдналася до роумінгового безвізу з ЄС. Ухвалення законопроєкту є важливим кроком до цього. Далі ми повинні отримати позитивну оцінку законодавчих змін від європейської сторони та почати переговори про приєднання до єдиного роумінгового простору з ЄС. Адже наша ціль — збереження низьких тарифів для українців на постійній основі й після перемоги», — зазначив Віцепрем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій — Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Україна — перша і поки єдина країна-кандидат до вступу в ЄС, яка долучилася до політики ЄС Roam like at home. Це ще одне свідчення, що наша держава — потужний цифровий гравець на європейській арені.

Вдячні Комітету Верховної Ради України з питань цифрової трансформації за роботу над законопроєктом та Євросоюзу за потужний політичний сигнал.

Рухаємось разом до єдиного цифрового простору з Європейським Союзом.