Цукор – це не тільки смачний і поживний продукт, але ще і один з дуже важливих цеглинок нашого організму. Мало хто знає, що тонкий шар цієї речовини покриває багато клітин нашого тіла, захищаючи їх від атак з боку вірусів і бактерій. Разом з тим до 80% таких «загарбників» підбирають ключі до солодкого захисту і чіпляються саме до поверхневих цукрів.

Як повідомляє The ScienceDaily, група дослідників з Копенгагенського університету раніше вже встановила, що коронавірусу потрібен певний вид цукру зовні клітини, щоб приклеїтися до неї. Тепер вони склали цілу бібліотеку: десятки тисяч клітин, кожна з певним видом поверхневого цукру.

Така наукова база допоможе зрозуміти, як ці речовини впливають на клітинні рецептори. Вже встановлено зв'язок деяких цукрів з тією чи іншою реакцією імунної системи людини. У тому числі під їх впливом імунітет може спрямувати всю міць на себе, знищувати клітини свого ж організму.

Робота вчених дозволить у майбутньому зрозуміти, як боротися з тими чи іншими захворюваннями на клітинному рівні. Наприклад, дослідники вже попередньо визначили цукор, який може відігравати роль у розвитку хвороби Альцгеймера. З’ясувалося, що саме він приєднується до специфічних мембранних рецепторів, мутації в яких приводять до цього захворювання.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»