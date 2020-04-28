Онлайн-нараду з питань реалізації проєкту «Велике будівництво» провів сьогодні Прем’єр-міністр Денис Шмигаль. Він наголосив, що реалізація цієї програми стане однією зі складових з відновлення економічної активності під час виходу з карантину. Адже інвестиції в будівельні роботи мають потужний мультиплікативний ефект на інші галузі.
«Велике будівництво – це основа меседжа Президента і уряду про створення великої кількості робочих місць. Ми розраховуємо, що велике дорожнє будівництво, куди ми вкладемо понад 100 мільярдів гривень цього року, дасть нам змогу створити додатково 170 тисяч робочих місць та навіть більше. Велика будова, енергоефективність, понад 210 приймальних відділень – і загалом розвиток галузей будівництва – це ще декілька сотень тисяч робочих місць», – зазначив очільник уряду.
Триває і реалізація президентської програми «100 шкіл, 100 дитсадків, 100 стадіонів», повідомляє департамент комунікацій Секретаріату Кабінету Міністрів. «Спорудження сучасних шкіл, дитсадків та стадіонів – це не просто будівельні проєкти, а й інвестиції в поліпшення якості освіти, доступу до спортивної інфраструктури», – зазначив очільник уряду.
Головам обласних державних адміністрацій, Міністерству розвитку громад та територій та Міністерству фінансів Прем’єр доручив до 5 травня затвердити уточнені переліки об’єктів для фінансування з ДФРР на засіданнях регіональних комісій та до 11 травня подати на схвалення уряду та забезпечити реалізацію.
Міністерству розвитку громад і територій та Міністерству фінансів доручено сконцентрувати ресурси субвенції на соцекономрозвиток на проєкти нового будівництва, реконструкції, а також поліпшення якості медичних послуг.
Сьогодні перед урядом стоїть ще одне не менш важливе завдання – створення сучасних приймальних відділень (Emergency departments ), де громадяни зможуть отримати якісні медичні послуги на базі 210 опорних лікарень у межах проєкту «Велике будівництво».
«Це завдання набуло ще більшої актуальності, оскільки 97 закладів (з 210) включено до першої хвилі боротьби з COVID-19», – сказав Денис Шмигаль і доручив міністерствам фінансів і охорони здоров’я відпрацювати фінансові інструменти й джерела для реалізації цього проєкту.
Він наголосив, що третина всіх коштів від програми має піти в регіони вже у травні.
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«Урядового кур’єра»