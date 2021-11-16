12—13 листопада 2021 року у Львові за підтримки першої леді Олени Зеленської та Львівської обласної державної адміністрації відбувся четвертий регіональний форум «Реформа системи шкільного харчування». Він пройшов у межах Національної стратегії розбудови безпечного і здорового освітнього середовища та у співпраці Міністерства освіти і науки, Міністерства охорони здоров’я, Міністерства економіки, Державної служби з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, ГО «Національна асоціація громадського харчування». Учасниками форуму стали представники органів влади, територіальних громад та управлінь освіти дев’яти областей.

У заході взяли участь Олена Зеленська, міністр освіти і науки Сергій Шкарлет, міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко, голова Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів і захисту споживачів Владислава Магалецька, голова Антимонопольного комітету Ольга Піщанська, голова Львівської ОДА Максим Козицький, засновник соціального проєкту «Нове шкільне харчування (Cult Food)» Євген Клопотенко.

Сергій Шкарлет зазначив: «На наступний рік буде нова субвенція окремо на харчоблоки 1,5 мільярда гривень, яка буде цільовим спрямуванням коштів саме на модернізацію харчоблоків». Він нагадав, що 2021 року в межах цієї субвенції на модернізацію харчоблоків у школах було передбачено 242 мільйони гривень, з яких 150 мільйонів — з державного бюджету, 90 мільйонів — з місцевих бюджетів. Загалом, за словами Сергія Шкарлета, протягом цього року було модернізовано 1298 харчоблоків у школах.

Міністр навів деякі дані в різних областях, зазначивши, що протягом року у Львівській області модернізовано харчоблоки у 147 закладах освіти, у Волинській передбачено 14 мільйонів гривень на оновлення харчоблоків, змінено систему харчування у 112 закладах. У Вінницькій області місцева влада модернізувала 16 харчоблоків на суму 28 мільйонів гривень, у Закарпатській на це було витрачено 16 мільйонів, у Рівненській закуплено 744 одиниці обладнання для 98 харчоблоків, на їхню модернізацію витрачено 17,7 мільйона гривень.

На форумі обговорили теми безпечності та якості як основу реформи системи шкільного харчування, проєктний підхід в переоснащенні харчоблоків закладів освіти, якісні критерії публічних закупівель, новітні стандарти громадського харчування.

Відбулася презентація підсумків всеукраїнського дослідження «Знання, ставлення та практика щодо здорового харчування та реформи шкільного харчування серед дітей, батьків, управлінців та працівників закладів освіти». Дослід-ження організували Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ), швейцарсько-український проєкт DECIDE, дослідницька компанія Info Sapiens за підтримки Посольства Швейцарії в Україні.

У межах форуму пройшла демонстрація можливостей сучасного технологічного процесу від команди ГО «Національна асоціація громадського харчування». За 45 хвилин кухарі приготували обід із дев’яти страв для 700 людей — учасників форуму, а голова правління асоціації Орест Степаняк презентував дорожню карту переходу на нові стандарти приготування.

Реформу шкільного харчування започатковано з ініціативи дружини Президента. У травні цього року презентовано оновлене меню для шкільних їдалень. Воно розраховано на чотири тижні, в ньому 160 страв, збільшено кількість фруктів та м’яса.