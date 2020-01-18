Міністр закордонних справ Вадим Пристайко коротко розповів народним депутатам про перебіг зустрічі з канадським, британським, шведським і афганським колегами — країн, громадяни яких загинули внаслідок збиття літака МАУ іранською ракетою. У Лондоні було створено механізм притягнення Ірану до відповідальності. Про це він сказав у Верховній Раді, відповідаючи на запитання під час Години запитань до уряду, яка відбулася цього разу в трохи незвичному форматі.

«Створений механізм дасть нам змогу притягти до відповідальності Іран і завершити всі дуже складні й чутливі справи з нашими громадянами. На сьогодні є повна взаємодія з Іраном. Але водночас створено механізми, наприклад, спільної групи з кримінального розслідування. Також в ООН створено групу, яка розглядає можливості посилення міжнародного тиску на Іран, аби родини загиблих отримали не лише вибачення, а й належні компенсації. Тобто всі механізми у нас з вами в руках», — запевнив очільник МЗС, додавши, що наступного тижня в Україну прибуває представник Ірану, щоб особисто надати вибачення від своєї держави та узгодити подальші кроки в розслідуванні.

Шок завадив оперативності

Влада Ірану не попереджала Україну про небезпеку польотів у його повітряному просторі перед збиттям українського літака. І в день катастрофи повітряний простір цієї країни було відкрито. «Здійснювалися всі рейсові перельоти, заплановані на цей час. Жодна авіакомпанія не заборонила своїм літакам польоти над Іраном та Іраком. Загалом відповідальність за закриття простору лежить на країні, якій належить цей повітряний простір. Відомо, що того дня лише одна іноземна авіакомпанія повернула літак в аеропорт після зльоту. І сталося це вже після того, як там отримали інформацію про катастрофу з нашим літаком», — уточнив міністр.

Було виписано авіаційне попередження, де не передбачалося небезпеки. «Ми працюємо з міжнародними партнерами, щоб поліпшити ситуацію і забрати частину ініціативи від компаній, які ухвалюють остаточні рішення щодо польотів за відсутності офіційних попереджень», — вказав урядовець.

Він прокоментував виплати родинам загиблих, відповідаючи на запитання депутатів щодо того, чи вважає він адекватною компенсацію 200 тисяч гривень: «Ці кошти — не компенсація, це одноразова допомога нашим громадянам, які втратили своїх близьких, на вирішення конкретних питань. Компенсація надійде від страхових компаній. І врешті-решт, ми вимагаємо компенсацію і рідним, і за літак нашої компанії від іранської сторони».

Він попросив вибачення за дії українського посольства в Ірані під час надходження першої інформації про збиття літака. Зокрема за те, що спочатку посол «трактував подію як проблему технічного характеру», не зазначивши у повідомленні, що інформацію надала йому саме іранська сторона. Міністр назвав це помилкою, пояснивши шоком і надвеликою напругою. «Так, цієї миті від настільки відповідальної заяви треба було утримуватися. Єдине, що виправдовує посольство, — що воно намагалося якомога швидше повідомити громадян», — аргументував Вадим Пристайко.

Вину Ірану слід задокументувати

Юридично це може відбутися вже в понеділок 20 січня. Адже на сьогодні отримано офіційне визнання, «яке іранський президент оголосив нашому Президентові під час телефонної розмови. Відомство готує ще одну розмову з іранським президентом. Була й офіційна заява керівника військово-повітряних сил Ірану. Вадим Пристайко сподівається, «ця фіксація у понеділок буде під час візиту високопосадовців іранської делегації міністерського рівня до України».

Він розповів, що тривають переговори з іншими країнами щодо питань, пов’язаних з авіакатастрофою. США, місії інших країн, громадяни яких загинули в авіакатастрофі, готують «пропозиції на міжнародному рівні, як усі тиснутимуть на Іран і вимагатимуть відповідальності за трагедію».

«Що ж до ненавмисності, використання цього терміну, ми не відкидаємо жодної з версій, які є. Тепер, з визнанням іранською стороною провини, всі версії звужуються до однієї — головної. Але неодноразово були випадки, коли заяву, зроблену публічно, потім не було підтримано. Ми хочемо зафіксувати визнання іранською стороною її провини, визнання на міжнародному рівні, документом», — сказав урядовець.

Найближчим часом буде оголошено, коли тіла загиблих українців буде доправлено на Батьківщину. Нині вже повністю завершено їхню ідентифікацію. «Зараз юридичні команди — і нашого перевізника, і Міністерства закордонних справ України, і Міністерства юстиції — працюють з юристами, які представляють страхову компанію й іранську владу. Наші вимоги максимальні, побачимо, що вдасться. Але базовими залишаються вимоги, прописані в Монреальській конвенції», — сказав урядовець.

Міністр стверджує, що «є певна позитивна взаємодія з іранським урядом» щодо повернення тіл українських громадян. Він висловив сподівання, що «це не затягнеться боляче довго» для рідних загиблих, повідомляє УНІАН.

Що ж до запитань на іншу тематику, Вадим Пристайко зауважив, що вважає зарплату урядовців 16 тисяч гривень неповагою до держави. І це, на його переконання, хибний шлях для нарахувань шалених відсотків премій. Він наголосив, що дискусія щодо цього питання необхідна: «Це, напевно, і є той шлях, який ми маємо пройти, щоб оцінити всередині себе, як ми з вами готові як держава оплачувати послуги зокрема урядовців та інших топчиновників».

Він вважає, що за наявних умов місцеві вибори на окупованому Донбасі проводити немає підстав: «На мою персональну думку, говорити про проведення справедливих, чесних виборів за тих умов, а також і інших, які зараз є, не можна». Міністр додав, що визначення справедливості виборів має зробити Бюро демократичних інститутів та прав людини ОБСЄ.

До рішення Президента уряд працює у штатному режимі

Далі до зали засідань Верховної Ради прибули інші урядовці на чолі з Прем’єр-міністром Олексієм Гончаруком. З парламентської трибуни очільник уряду повідомив, що Кабінет Міністрів продовжить працювати в штатному режимі, доки Президент Володимир Зеленський не визначиться щодо заяви про його відставку з посади, яку він йому подав.

«Працюємо далі, доки Президент не ухвалить рішення, хто на якій позиції у великій команді може працювати. Це політичне рішення, яке ми очікуємо від нашої політичної сили», — сказав Прем’єр.

Його заяву про відставку було оформлено, відповідно до Конституції, на ім’я Голови Верховної Ради. Він пояснив, що чекає на рішення саме від Президента, оскільки завдяки йому багато депутатів і міністрів прийшли у владу. Тому глава держави може подати на розгляд парламенту заяву про відставку Прем’єра будь-якої миті.

«Це пов’язано з тим, що ми одна команда, і ми всі прийшли в парламент, у владу змінювати країну завдяки цій людині. Ми всі його поважаємо, для нас принципово мати довіру всередині команди на 100 відсотків. Останнім часом навколо уряду велика кількість інформаційних атак і маніпуляцій. Їх мета — посіяти розбрат всередині команди, створити уявлення, що хтось не поважає Президента. Це неправда. Наша сильна позиція полягає в тому, що ми одна команда і хочемо нею залишитися», — наголосив Прем’єр-міністр.

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«Урядового кур’єра»