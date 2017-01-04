Дорогі українці!
Сердечно вітаю вас з Новим роком і Різдвом Христовим!
Передусім хочу подякувати кожній українській родині за наполегливу працю, тепло, затишок і надію, яка надихає нашу країну. Щоб новий рік для українців був успішним, багатим на добрі справи і нові задуми. Щоб в усіх домівках панували любов, достаток, злагода, а рідні і близькі ніколи не розлучалися.
У 2016 році українські громадяни зробили чимало добрих справ, але найважливіше — переконалися, що здатні досягати вагомих результатів і, незважаючи на труднощі, рухатися до поставленої мети. Рік, що минув, став важливим етапом, коли ми зупинили суспільну та економічну кризу. Зростання демонструють всі види економічної діяльності реального сектору економіки.
Висловлюю глибоку вдячність усім, хто своєю працею зробив можливими сьогоднішні і майбутні досягнення. Поступово відновлюється зростання валового внутрішнього продукту, підвищується інвестиційна активність, зберігається макрофінансова стабільність. Триває уповільнення інфляційних процесів. Більше року Україна не імпортує російського газу. Завдяки проведеній реформі децентралізації місцеві бюджети зросли на 44 мільярди гривень, що на 50 відсотків більше, ніж торік. Вдвічі підвищено соціальні стандарти, які зросли на 16,1 відсотка. Надано близько 860 мільйонів гривень безповоротної допомоги на проведення енергоефективних заходів: утеплення осель, заміну вікон, газових котлів чи встановлення лічильників. У малих містечках і селищах України відкривають опорні школи. Активно ремонтують автошляхи. Це свідчить про те, що наші громадяни здатні долати будь-які перепони і робити рідну країну кращою.
Також Україна виконала всі зобов’язання перед Європейським Союзом щодо безвізового режиму. Вірю в те, що Угода про асоціацію з ЄС буде повноцінно ратифікована, що дасть додатковий імпульс для поглиблення європейської інтеграції та ефективної реалізації внутрішніх перетворень.
Переконаний, що найважчі часи вже позаду і 2017 рік стане роком подальшого розвитку, який принесе суттєві зрушення у соціальній, економічній, оборонній, політичній, культурній і гуманітарній сферах. Уряд готується до наступного вирішального етапу (після подолання кризових явищ) –— закладення стійкої основи для економічного розвитку. Впевнений, що разом нам вдасться подолати усі виклики і досягти успіху!
Нехай у новому році здійснюються найзаповітніші мрії! Бажаю усім міцного здоров’я, родинного тепла і затишку! Нехай наші серця будуть сповненими любові до ближнього, а вся наша країна живе у мирі і злагоді!
З Новим роком і Різдвом Христовим!
Прем’єр-міністр України Володимир ГРОЙСМАН