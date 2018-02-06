Напередодні початку роботи чергової сесії парламенту VIII скликання Прем’єр-міністр Володимир Гройсман та Голова Верховної Ради Андрій Парубій провели спільний брифінг. Вони розповідали представникам ЗМІ про пріоритети в майбутній роботі народних обранців. Ішлося про спільні підходи уряду й парламенту до реформування країни та про ключові завдання, без яких неможливо посилити показники економічного зростання.

Глава уряду заявив, що нова сесія дасть нові виклики і водночас можливості для України. «Напрацьований порядок денний реформ — це чітка стратегія зламу негативних тенденцій і шлях розвитку України», — наголосив Володимир Гройсман. Він подякував парламенту за підтримку восени 2017 року урядових ініціатив.

«Завдяки цим рішенням люди матимуть доступ до нової системи охорони здоров’я, до якісно нової системи освіти. Ухвалено рішення про зміни в пенсійній системі. Готуємо законопроект про пенсійне забезпечення військовослужбовців. Після всіх погоджувальних процедур з РНБО внесемо його в парламент, щоб з 1 січня провести перерахунок пенсій для військовослужбовців», — продовжив тему Прем’єр.

Пріоритети — вступ у ЄС та НАТО

Він не оминув увагою пакета з 35 законопроектів, що потрібно буде розглядати вже в найближчій перспективі, аби «укорінити системні зміни в державі». Саме ці зміни, на думку Володимира Гройсмана, здатні закласти фундамент стійкого економічного зростання. Про перші підсумки чинності документів можна буде говорити, щойно Україна вийде на вищий рівень в рейтингу Doing Business. «Наше завдання — змінити тренд. Перед Україною стоять безпрецедентні виклики. Але в нас є чітка стратегія, як вийти з прірви, в яку нас роками зіштовхували. Наше завдання — ухвалити рішення і якісно та системно їх імплементувати. Ми зможемо рухатися вперед. Матимемо гідне місце в Європі та світі», — цитує слова глави уряду департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ.

Прем’єр повністю підтримав рішення створити Антикорупційний суд згідно з рекомендаціями Венеціанської комісії та напрацьовану спільно з міжнародними партнерами реформу українського парламенту. Робота народних обранців має стати демократичнішою, відкритішою, швидшою.

А ще глава уряду сподівається, що Верховна Рада доформує кадрове забезпечення державних інституцій. «У нас тільки одна вакантна посада, і є виконувач обов’язків міністра охорони здоров’я, є міністри, які вирішили змінити місце роботи, але поки що не звільнені. Консультації тривають. Подивимося, що буде потрібно, щоб остаточного визначити кандидатів на вакантні посади. Діалог вестимемо з парламентською коаліцією — подивимося, якими рішеннями він завершиться», — поділився думками Прем’єр.

А Голова Верховної Ради Андрій Парубій виокремив тісну співпрацю народних обранців та урядовців під час сьомої сесії парламенту. На його думку, така сама спільна робота дасть продуктивні підсумки і під час восьмої сесії. Пріоритетами в роботі, за його словами, мають стати питання, пов’язані з підготовкою до вступу України в Європейський Союз та Північноатлантичний альянс. «У напрямі вступу до НАТО одним із ключових законів є закон про національну безпеку України. Він реформує стан безпеки країни і вкрай необхідний для інтеграції в НАТО, оскільки гармонізує систему безпеки України із стандартами ЄС і НАТО», — сказав Андрій Парубій.

Він повідомив, що на початку кожної сесії парламенту на розгляд виноситимуть законопроекти, необхідні для виконання зобов’язань України відповідно до Угоди про асоціацію з ЄС. Уже цього тижня планують розглянути законопроекти про товариства з обмеженою відповідальністю, а також про ринки капіталу і регульовані ринки. «У нас великий блок кадрових питань. І це буде однією з прерогатив на весняну сесію», — сказав Голова ВР. Він сподівається, що цієї весни народні депутати зможуть ухвалити законопроект щодо кількості комітетів ВР та їх розподілу.

Усе почнеться темою деокупації

До речі, очікують, що першого дня роботи парламент розгляне проект постанови, яка розблокує можливість підписання закону про деокупацію Донбасу. У цьому розрізі Андрій Парубій повідомив: «Перед тим як перейти до порядку денного, я ініціюватиму, щоб ми розглянули постанову про відхилення закону про деокупацію, який було заблоковано відповідною постановою депутатів. Вважаю цю позицію політичною і правильною — відхилити цю постанову і в такий спосіб відкрити можливість для ухвалення цього закону».

Він рекомендуватиме внести у порядок денний сесії законопроект про Антикорупційний суд і доручити профільному комітету невідкладно його розглянути. Цей проект документа Голова ВР називає «останнім з глобальних у реформі судової системи». Андрій Парубій зазначив, що між першим і другим читаннями розгляду цього законопроекту до нього доведеться внести певні поправки, щоб повністю врахувати рекомендації Венеціанської комісії. Розгляд Верховною Радою цього законопроекту має відбутися в березні 2018 року.

Потім Голова Верховної Ради наголосив, що в парламенті немає подання Президента Петра Порошенка про оновлення складу Центральної виборчої комісії (воно з’явилося у другій половині понеділка. — Авт.) «Це, як мені стало відомо, пов’язано з тим, що збирають документи всіх тих кандидатів, які пропонують у новий склад ЦВК», — додав він, нагадавши, що, згідно з чинним законодавством, має відбутися антикорупційна перевірка всіх кандидатів у члени ЦВК. А вона може тривати 15—20 днів. Андрій Парубій сподівається, що розгляд нового складу ЦВК відбудеться вже цього місяця.

У лютому Верховна Рада має затвердити і кандидатуру на посаду голови Національного банку. Відповідне подання Президент уже вніс. Тепер усе залежатиме від рішення профільного комітету парламенту. Потім кандидат має пройти співбесіду з усіма фракціями. А ще ВР має розглянути першого дня роботи постанову, яка стосується законів, ухвалених Сеймом та Сенатом Польщі.