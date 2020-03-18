Про допомогу із закупівлею та постачанням великих партій тестів, необхідного медичного обладнання, захисних і дезінфекційних засобів — усього, що потрібно для протидії поширенню Україною коронавірусу, йшлося під час зустрічі Президента Володимира Зеленського з представниками великого бізнесу. Саме лідери українського бізнесу можуть і мають відігравати важливу роль у ситуації безпрецедентних глобальних викликів, що стоять перед країною.

«Бізнес має бути соціально відповідальним у скрутних ситуаціях для держави. Українці мають почуватися захищеними, коли звертаються в державні лікарні. І я наполягаю, щоб ви допомогли зараз. В Україні нині немає критичної ситуації, і ми сподіваємося, що зможемо гідно вийти з цього періоду, зберігши здоров’я та життя українців», — зазначив Володимир Зеленський.

Бізнесмени погодилися із пропозиціями Президента, пообіцявши надати всю необхідну допомогу державі у здійсненні превентивних заходів з протидії поширенню коронавірусу. Україна, запевнили учасники зустрічі, — простір стратегічних інтересів для представників великого бізнесу, які планують тут жити й працювати, повідомляє Офіс Президента.

Уже пізно ввечері глава держави під час участі в прямому ефірі на одному з телеканалів, який уперше пройшов без участі глядачів у студії, заявив про досягнуті домовленості з представниками великого бізнесу. Ідеться про створення окремого фонду обсягом кілька мільярдів гривень для підтримки медичної галузі в боротьбі з коронавірусом.

«Нам зараз потрібно терміново 500 швидких — це та кількість, якої не вистачає для наших лікарень, — цитує УНІАН слова Володимира Зеленського. — Крім того, ми говорили про окремі кошти. Чесно вам скажу, я розмовляв з ними дуже відверто — сказав, що ця країна вас довгі роки годувала, і прийшов час вам допомогти країні. Справді, ми з ними говорили — ми робимо окремий фонд, нам зараз знадобиться на ліки, на багато різних лікувальних засобів, нам знадобиться насамперед 12—13 мільярдів гривень. Нам потрібна їхня допомога».

У разі потреби ДП «Укрспирт» має всі потужності та сировину, щоб забезпечити спиртом медичні установи країни. Фото з сайту tsn.ua

За словами Президента, буде спрямовано додаткові кошти для допомоги пенсіонерам: «Окремо десять мільярдів стосуватимуться дев’яти мільйонів пенсіонерів, у яких пенсія 5 тисяч гривень і менше». Ця категорія громадян отримуватиме додаткову тисячу гривень на період чинності карантинно-обмежувальних заходів у країні.

Утім, ідеться не лише про закупівлю обладнання чи засобів захисту. Дуже актуальним стає питання дезінфекції та наявності таких розчинів у медзакладах і безпосередньо в громадян. Тому державне підприємство «Укрспирт» висловило готовність у разі необхідності забезпечити спиртом медичні установи країни в умовах карантину, запровадженого урядом для обмеження поширення в Україні коронавірусної інфекції.

«У разі потреби ДП «Укрспирт» має всі потужності та сировину, щоб забезпечити спиртом медичні установи країни. Зараз не можна бути легковажними, здоров’я людей передусім», — підкреслено в заяві пресслужби компанії. До слова, підприємство працює у штатному режимі та виконує всі свої безпосередні функції.

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«Урядового кур’єра»