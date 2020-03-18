Про допомогу із закупівлею та постачанням великих партій тестів, необхідного медичного обладнання, захисних і дезінфекційних засобів — усього, що потрібно для протидії поширенню Україною коронавірусу, йшлося під час зустрічі Президента Володимира Зеленського з представниками великого бізнесу. Саме лідери українського бізнесу можуть і мають відігравати важливу роль у ситуації безпрецедентних глобальних викликів, що стоять перед країною.

«Бізнес має бути соціально відповідальним у скрутних ситуаціях для держави. Українці мають почуватися захищеними, коли звертаються в державні лікарні. І я наполягаю, щоб ви допомогли зараз. В Україні нині немає критичної ситуації, і ми сподіваємося, що зможемо гідно вийти з цього періоду, зберігши здоров’я та життя українців», — зазначив Володимир Зеленський.

Бізнесмени погодилися із пропозиціями Президента, пообіцявши надати всю необхідну допомогу державі у здійсненні превентивних заходів з протидії поширенню коронавірусу. Україна, запевнили учасники зустрічі, — простір стратегічних інтересів для представників великого бізнесу, які планують тут жити й працювати, повідомляє Офіс Президента.

Уже пізно ввечері глава держави під час участі в прямому ефірі на одному з телеканалів, який уперше пройшов без участі глядачів у студії, заявив про досягнуті домовленості з представниками великого бізнесу. Ідеться про створення окремого фонду обсягом кілька мільярдів гривень для підтримки медичної галузі в боротьбі з коронавірусом.

«Нам зараз потрібно терміново 500 швидких — це та кількість, якої не вистачає для наших лікарень, — цитує УНІАН слова Володимира Зеленського. — Крім того, ми говорили про окремі кошти. Чесно вам скажу, я розмовляв з ними дуже відверто — сказав, що ця країна вас довгі роки годувала, і прийшов час вам допомогти країні. Справді, ми з ними говорили — ми робимо окремий фонд, нам зараз знадобиться на ліки, на багато різних лікувальних засобів, нам знадобиться насамперед 12—13 мільярдів гривень. Нам потрібна їхня допомога».

За словами Президента, буде спрямовано додаткові кошти для допомоги пенсіонерам: «Окремо десять мільярдів стосуватимуться дев’яти мільйонів пенсіонерів, у яких пенсія 5 тисяч гривень і менше». Ця категорія громадян отримуватиме додаткову тисячу гривень на період чинності карантинно-обмежувальних заходів у країні.

Утім, ідеться не лише про закупівлю обладнання чи засобів захисту. Дуже актуальним стає питання дезінфекції та наявності таких розчинів у медзакладах і безпосередньо в громадян. Тому державне підприємство «Укрспирт» висловило готовність у разі необхідності забезпечити спиртом медичні установи країни в умовах карантину, запровадженого урядом для обмеження поширення в Україні коронавірусної інфекції.

«У разі потреби ДП «Укрспирт» має всі потужності та сировину, щоб забезпечити спиртом медичні установи країни. Зараз не можна бути легковажними, здоров’я людей передусім», — підкреслено в заяві пресслужби компанії. До слова, підприємство працює у штатному режимі та виконує всі свої безпосередні функції.

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«Урядового кур’єра»