Від початку російської воєнної агресії у Криму й на Донбасі у 2014 році понад 50 українців опинилися в російських тюрмах за надуманими звинуваченнями. Частину з них безпідставно утримують у російських СІЗО, а декому вже винесено вирок — чималі тюремні терміни. Такі дії Росії засудило багато держав і міжнародних інституцій.

Українська сторона робить усе, щоб повернути їх додому, до рідних, змучених чеканням. 7 вересня в межах обміну утримуваними особами з РФ в Україну повернулися 24 українські військовополонені моряки та 11 політв’язнів, серед них Роман Сущенко, Олег Сенцов, Олександр Кольченко, Володимир Балух та інші.

А 29 грудня, напередодні нового року, рідні отримали змогу після довгого чекання та сподівань побачити та обійняти ще 76 наших бранців — 12 військових та 64 цивільних, які повернулися додому. Українська сторона видала 124 утримуваних осіб з переліку ОРДЛО, тобто Кремля.

Обмін відбувся на КПВВ «Майорське» в Донецькій області, а о 21.30 літак зі звільненими українцями приземлився в аеропорту «Бориспіль». Першим на злітно-посадковій смузі їх зустрічав Президент Володимир Зеленський, повідомляє УНІАН. Він потиснув кожному руку, із квітами та кульками їх зустріли рідні.

За повідомленням Міноборони, військових доправили до Головного військово-медичного клінічного центру «Головний військовий госпіталь» у Києві на обстеження. За даними лікарів, вони перебувають у задовільному стані. За словами начальника військового госпіталю генерал-майора медичної служби Анатолія Казьмирчука, в подальшому всіх звільнених з полону бійців ретельно оглянуть військові лікарі й фахівці медичної служби. У разі потреби військовослужбовцям буде надано кваліфіковану медичну допомогу, зокрема проведено поглиблене медичне обстеження, до якого залучатимуть найкращих фахівців медичної служби Збройних сил України та військових психологів.

«У будь-якому разі для 76 наших бранців та їхніх родин це пекло нарешті закінчилося», — привітав звільнених з полону колишній бранець Кремля український режисер Олег Сенцов, про що він написав на своїй сторінці у Facebook. Режисер подякував усім, хто боровся за звільнення утримуваних осіб і боротиметься за тих, хто ще не повернувся.

А представник України в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи Валерія Лутковська назвала точну кількість осіб, яких було передано бойовикам в обмін на утримуваних ними українців. Якщо раніше повідомляли, що українська сторона віддала на обмін 127 осіб, а планувала 141, то, за її уточненням, їх 124. «124 на 76 — це точні цифри», — наголосила вона.

Президент Володимир Зеленський підбив підсумки обміну коментарем на своїй сторінці у Facebook. Він зазначив, що рішення про обмін було важко приймати, пам’ятаючи про жертви харківського теракту та після зустрічей з родинами загиблих Героїв Небесної Сотні.

«Але я зустрічався і з родинами полонених. І тому це рішення необхідно було приймати. Бо загиблих героїв, на жаль, не повернути. А повернути живих героїв — мій обов’язок як Президента України. Саме тому зокрема я їхав у Париж. І саме тому я вдячний усім лідерам нормандської четвірки. Бо все, про що домовилися щодо взаємного звільнення, зроблено. 81 українець та українка отримали свободу. П’ятеро заради своїх близьких залишилися на тимчасово окупованих територіях. 76 повернулися до вільної та безпечної України. Вони зустрічатимуть новий рік із батьками, родинами, дітьми та друзями», — написав глава держави.

Він наголосив, що боротьбу за визволення та повернення українських громадян не завершено і держава має визволяти тих, кого незаконно утримують у Криму, Росії та ОРДЛО.

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«Урядового кур’єра»