Протягом останніх п’яти років в українських вищих навчальних закладах кількість абітурієнтів з тимчасово окупованих українських територій — Автономної республіки Крим та Донбасу — значно зросла. Про це під час онлайн-брифінгу повідомив заступник міністра освіти і науки Андрій Вітренко. Так, за його словами, якщо у 2016 році через освітній центр «Крим-Україна» до вишів вступило 153 особи, то цьогоріч — 397 осіб, а через освітній центр «Донбас-Україна» — відповідно 855 та 1629 осіб.

«Серед основних прав людини — право на освіту. Україна як держава забезпечує це право для своїх громадян незалежно від місця їхнього проживання. З цією метою в системі освіти України й було створено освітні центри для вступу осіб з тимчасово окупованих територій «Крим-Україна» та «Донбас-Україна». І за п’ять років кількість вступників до українських закладів вищої освіти через ці центри лише зростала», — акцентував Андрій Вітренко.

Найбільш привабливі професії

Підбиваючи підсумки цьогорічної вступної кампанії, заступник міністра насамперед зауважив, що подача документів та зарахування студентів у 2020 році для здобуття освітніх ступенів бакалавр, магістр за кошти державного бюджету відбувалися у два етапи. Основний етап — до 20 серпня, додатковий завершальний етап для зарахування на бюджет — до 23 жовтня.

І за результатами вступу найбільш привабливими для вступників через освітній центр «Донбас-Україна» стали такі заклади вищої освіти: Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля — зараховано 180 осіб, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» — 141, Державний заклад «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка» — 118, Маріупольський державний університет — 93, Горлівський інститут іноземних мов Державного вищого навчального закладу «Донбаський державний педагогічний університет» — 92 особи. Найбільш привабливими для вступників на бюджетну форму навчання були спеціальності: медицина — 70 осіб, право — 68, комп’ютерні науки — 63, менеджмент — 58, економіка — 51.

У першу п’ятірку закладів вищої освіти із зарахування студентів через освітній центр «Крим-Україна» потрапили: Таврійський національний університет імені В.І. Вернадського — 64, Державний вищий навчальний заклад «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» — 34, Національний медичний університет імені О.О. Богомольця — 20, Херсонська державна морська академія — 18, Київський національний університет імені Тараса Шевченка — 16. Найбільш привабливими спеціальностями для абітурієнтів були менеджмент — зараховано 22 особи, інженерія програмного забезпечення — 21, медицина — 21, право — 20, економіка — 18.

Андрій Вітренко наголосив, що у рейтингових списках наказів щодо зарахування студентів прізвища вступників були зашифровані з метою безпеки. І додав, що рівень підготовки абітурієнтів зі сходу країни є достатньо високим. «Нам самим було цікаво проаналізувати рівень підготовки таких абітурієнтів. І максимальний конкурсний бал вступника з тимчасово окупованої території Донбасу становив майже 192 бали з 200 можливих», — повідомив він.

Новації та пільги

Заступник міністра підкреслив, що збільшенню кількості вступників з тимчасово окупованих територій сприяло те, що цього року вперше освітні центри «Крим-Україна» та «Донбас-Україна» були розміщені майже в усіх закладах вищої освіти. Загальна кількість таких центрів становила 195. «Така новація була зумовлена указом Президента України Володимира Зеленського «Про внесення змін до Закону України «Про вищу освіту» від 3 липня 2020 року. Відповідно в системі Міністерства освіти і науки працювало 166 центрів «Крим-Україна» та «Донбас-Україна», у системі Міністерства охорони здоров’я — 12, Міністерства культури та інформаційної політики — 14, Міністерства внутрішніх справ — 3», — поінформував він.

Андрій Вітренко зазначив, що цього року розмір квоти вступників до закладів вищої освіти України з тимчасово окупованих територій на бюджетну форму навчання становив 12 тисяч 755 місць. «Право на вступ мали особи, які мають український документ про освіту, які не мають такого документа, проходили ЗНО і мають відповідні сертифікати з 2017 по 2020 роки, а також ті, які не проходили ЗНО. Якщо абітурієнт не мав українського атестата і звертався до одного з освітніх центрів для проходження річного оцінювання, він мав право на державну підсумкову атестацію за спрощеною процедурою. Для вступу цим абітурієнтам не був потрібен сертифікат ЗНО. Вони складали два іспити ДПА — українська мова та історія України, а також один вступний іспит за вибором закладу вищої освіти. Причому якщо третім вступним іспитом був творчий конкурс, то абітурієнти складали його», — зауважив він.

І додав, якщо вступник має статус переміщеної особи і вступив на бюджет, то держава надає йому соціальну стипендію, підручники на безоплатній основі, безоплатний доступ до мережі інтернет систем баз даних державних та комунальних закладів. У разі, якщо така особа вступила до закладу на навчання за контрактом, то держава може надати пільговий довгостроковий кредит на здобуття освіти.

Наталя ПИСАНА

для «Урядового кур’єра»