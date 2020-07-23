Традиційний формат засідання уряду вчора було трохи змінено. Причина вагома: миколаївський суднобудівний завод «Нібулон» і французька компанія ОСЕА підписали контракт на будівництво п’яти патрульних кораблів для Держприкордонслужби. Як наголосив під час прямого зв’язку з Кабінетом Міністрів міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, який перебував у Миколаєві, це буде українсько-французький продукт. У межах реалізації проєкту Україна отримає не лише нові сучасні кораблі для захисту держкордону, а й сучасні технології для їх будівництва.

Загалом протягом трьох років Держприкордонслужба має отримати 20 таких кораблів.

Повернувшись до порядку денного, Кабмін продовжив адаптивний карантин до 31 серпня. Відповідною постановою передбачено, що залежно від епідемічної ситуації в регіоні або окремих адміністративно-територіальних одиницях встановлюється зелений, жовтий, помаранчевий або червоний рівень небезпеки поширення COVID-19.

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов перед ухваленням рішення поінформував, що рівень небезпеки визначатиме автоматизоване програмне забезпечення на основі визначених алгоритмів та зібраних даних і затверджуватиме Національна комісія ТЕБ та НС. Базовий рівень моніторингу — моніторинг на рівні області показників, які використовують і нині: завантаженість ліжок, середня кількість тестувань населення, коефіцієнт виявлення випадків інфікування і показник динаміки зростання випадків інфікування.

«Якщо не буде перевищень, область і всі її райони перебуватимуть в зеленій зоні, в якій діятимуть такі обмеження: у громадських будівлях — маска або респіратор, проведення масових заходів не більш як одна особа на п’ять квадратних метрів, проведення заходів у кінотеатрах або театрах за заповненістю на 50%, перевезення пасажирів виключно на сидячих місцях. Регіони, що постійно перебуватимуть у зеленій зоні, не потребуватимуть втручання та посилення окремих протиепідемічних заходів національного рівня. Якщо індикатор змінюється п’ять днів поспіль, то відразу той чи інший регіон чи окрема адміністративно-регіональна одиниця переходитиме в жовту — це так звана буферна зона, там несуттєві зміни, або помаранчевий і червоний рівні», — уточнив міністр.

Соціальні питання

Уряд передбачив 55 мільйонів для ліквідації наслідків масштабної пожежі на Луганщині. Більша частина цих коштів піде на матеріальну допомогу родинам загиблих та для відбудови житла. Підтримано рішення про надання додаткових 2,1 мільйона гривень для допомоги постраждалим від пожежі в Житомирській області. Спрямовано кошти (13,1 мільйона гривень) для надання одноразової грошової допомоги членам сімей осіб, які загинули під час участі в антитерористичній операції, та особам, які стали особами з інвалідністю внаслідок поранень, яких зазнали під час участі в цій операції.

«Підтримка громадян у часи кризи особливо важлива та є прямим обов’язком держави. Особливо важливо для нас продемонструвати послідовність у підтримці родин тих військових, які віддали життя за країну», — прокоментував Прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Ухвалено постанову про перерахунок державної соціальної допомоги на дітей. Згідно з рішенням, сума допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування, становитиме 2,5 розміру прожиткового мінімуму відповідного віку. На дітей з інвалідністю, над якими встановлено опіку чи піклування, — 3,5 розміру прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку.

А ще Кабмін запровадив можливість проведення реєстрації місця проживання чи зняття з реєстрації дитини віком до 14 років в електронній формі.

В уряді запевнили, що система надання субсидій українцям під час опалювального сезону 2020—2021 років працюватиме повною мірою, так виконуватимуть відповідні зобов’язання держави перед громадянами.

Україна має достатньо вугілля і газу для комфортного проходження опалювального сезону.

«Запаси газу в підземних газових сховищах рекордні для України — 21 мільярд кубічних метрів. Запаси вугілля також рекордні за останні роки. Теплові станції і ТЕЦ забезпечені вугіллям у достатніх обсягах. Тому ми повинні спокійно і комфортно пройти цей опалювальний сезон», — акцентував Денис Шмигаль. І додав, що станом на 15 липня до зими підготували майже половину житлового фонду, закладів освіти та охорони здоров’я. Уже готові до опалювального сезону понад 80 тисяч будинків, триває ремонт котелень і мереж, на що вже витрачено понад 6 мільярдів гривень. На «теплі» кредити цього року спрямовано 600 мільйонів.

Утворено нове міністерство

Уряд утворив Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості, яке очолить нещодавно призначений віцепрем’єр-міністр — міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олег Уруський. Так він отримав необхідний майданчик та ресурси для виконання поставлених перед ним завдань. Нове міністерство зосередиться на розвитку промисловості, займатиметься питаннями оборонної та високотехнологічної галузей.

«Прийняття цієї постанови забезпечить сталий розвиток стратегічних галузей промисловості, створення нових робочих місць, збільшення надходжень до державного бюджету, розвиток регіонів і позитивно вплине на ринкове середовище України», — зазначив Олег Уруський перед ухваленням рішення.

Кабмін затвердив порядок повернення об’єктів концесії після закінчення чинності концесійного договору. Порядок передбачає два варіанти повернення об’єкта концесії після закінчення концесійного договору. Перший — повернення у відповідному технічному стані, як це обумовлено в договорі. Другий — у разі дострокового припинення чинності договору, зокрема за рішенням суду або арбітражу. У другому випадку об’єкт мають повернути протягом місяця після відповідного рішення. В обох ситуаціях передбачено обстеження стану концесійного об’єкта, результатом якого буде звіт. Затвердження цього порядку — захист від недобросовісних концесіонерів, а для концесіонерів (в разі дострокового розірвання договору) — від завданих збитків. Буде гарантовано збереження об’єкта концесії в належному стані після закінчення чинності концесійного договору.