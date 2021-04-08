Учорашнє засідання уряду Прем’єр-міністр Денис Шмигаль розпочав зі слів подяки українським медикам, які через ситуацію з поширенням коронавірусу самовіддано працюють на межі можливостей і вдень, і вночі. Очільник уряду висловив сподівання, що найближчим часом епідемія піде на спад, і додав, що подолати її можна тільки завдяки масовій вакцинації та шляхом ефективних карантинних заходів.

Денис Шмигаль заявив, що запроваджувати тотальний локдаун у всій країні немає потреби.

«У деяких регіонах після запровадження «червоного» рівня епідемічної небезпеки та відповідальної роботи місцевих органів влади спостерігається стабілізація ситуації з поширенням коронавірусу, фіксують зменшення кількості хворих та зниження навантаження на лікарні. Якщо така динаміка зберігатиметься, то можливе повернення таких регіонів до «помаранчевої» зони. Це вкотре засвідчило, що адаптивний карантин ефективний», — констатував він.

Говорив Прем’єр і про те, що Офіс Президента та Кабінет Міністрів докладають максимум зусиль для подолання наслідків пандемії.

«Уряд на доручення глави держави розробив, а Верховна Рада затвердила механізм підтримки громадян та бізнесу в разі посилення карантинних заходів, який передбачає надання одноразової грошової допомоги в розмірі 8 тисяч гривень. Цей механізм підтримки уже працював узимку, він повертається до регіонів, що перебувають у «червоних» зонах. Виплати, як і минулого разу, здійснюватимуть автоматично після подання заявки на портал або в застосунку «Дія». Зареєструватися на отримання допомоги від держави можна буде вже наступного тижня», — уточнив Денис Шмигаль.

Коли подолаємо пандемію

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов повідомив, що на найближчому засіданні уряду заплановано представити національний план вакцинації. Цей план вакцинопрофілактики COVID-19 до 31 грудня 2021 року передбачає розширення й підняття статусу дорожньої карти вакцинації. Міністр вважає, що в Україні є всі умови для надання змоги всім охочим вакцинуватися до кінця року. У проєкті нацплану запропоновано визначити мінімальну кількість щеплень, що має проводити наша медична система, аби охопити 70% населення вакцинуванням до кінця року.

«Ідеться про майже 6 мільйонів щеплень на місяць, або 270 тисяч на добу, без вихідних. Але це можна зробити, лише долучивши до цього процесу всі рівні державного управління, зокрема голів ОДА та очільників місцевого самоврядування. Бо міністерство самостійно в ручному режимі не в змозі управляти такою мережею пунктів щеплення, а їх тисячі у всій Україні.

Також проєкт нацплану містить інформацію про кількість доз вакцини, які вже законтрактовано державою, й тих, що очікують у межах COVAX. Це дає змогу оцінити, в якому місяці в нас на рівні медичної системи виникає дефіцит препарату для проведення щеплення. Тут МОЗ потрібна підтримка всіх членів уряду, оскільки нині ускладнений доступ до вакцини у глобальному масштабі. Упевнений, що нам вдасться переконати 70% дорослого населення України прийти на вакцинацію. Тобто до кінця 2021 року вдасться повністю перемогти коронавірусну хворобу», — зазначив Максим Степанов.

Згідно з усіма домовленостями, Україна протягом 2021 року має отримати 32 мільйони доз вакцин від коронавірусу.

«Це з урахуванням надходження вакцин від глобальної ініціативи COVAX — маємо підтвердження на 8 мільйонів доз. Є контракти на постачання 24 мільйонів доз: 10 мільйонів вакцини Novavax, постачати яку розпочнуть у липні цього року; 2 мільйони доз — CoviShield (500 тисяч уже майже використано), 1,5 мільйона доз цієї вакцини очікуємо найближчими місяцями, у квітні-травні, і 2 мільйони доз від китайського виробника Sinovac, з яких 215 тисяч уже в Україні. Днями отримали підписаний Pfizer контракт на 10 мільйонів доз вакцин», — уточнив Максим Степанов.

МОЗ просить додатково 6,5 мільярда гривень на вакцинацію з держбюджету.

«Коли формували бюджет, ми пропонували цифру 15,1 мільярда гривень. Отримали 4 і чітко визначили: за необхідності відразу буде знайдено відповідні кошти й перераховано на додаткові дози вакцин», — акцентував Максим Степанов під час урядового засідання.

Важливі рішення

Уряд розширив напрями державної підтримки сільгоспвиробників.

«Якісна та справедлива державна підтримка аграріїв дає їм змогу розвиватися та конкурувати на світових ринках. Тепер така допомога може надходити на страхування сільгосппродукції та відшкодування втрат посівів внаслідок надзвичайних ситуацій техногенного або природного характеру.

Ще один напрям — допомога сільгоспвиробникам, які використовують меліоровані землі. Це частина нового великого проєкту з розбудови системи зрошення, яка дасть змогу збільшити врожайність у південних регіонах щонайменше удвічі. Це програма державно-приватного партнерства, і вона стоїть одним із головних завдань для Мінагрополітики вже на цей рік», — прокоментував це рішення Прем’єр-міністр у фейсбуці.

Про затвердження основних умов реалізації проєкту «Січ-2-1» та визначення відповідних джерел фінансування він написав: «Україна цьогоріч планує запустити власний супутник дистанційного зондування Землі «Січ-2-1». За допомогою цієї космічної системи можна буде проводити моніторинг надзвичайних ситуацій, здійснювати контроль агропромислового комплексу, дотримання правил надрокористування, екологічний моніторинг, виконання інфраструктурних проєктів, земле- та лісокористування».

Затверджено Концепцію розвитку кримськотатарської мови.

«Розвиток кримськотатарської мови — важлива частина стратегії деокупації Криму, спрямованої на захист мови та збереження самобутності корінного народу. Особливо в період окупації, коли фактично зведено до нуля всі умови для розвитку на історичній батьківщині. Це не лише зміцнення зв’язків із громадянами, які змушені жити під тимчасовою окупацією. Це чіткий сигнал партнерам України, що вона бачить стратегію та реалізовуватиме її», — написав Денис Шмигаль у фейсбуці.

Уряд затвердив план заходів реалізації Національної транспортної стратегії до 2030 року. План передбачає вдосконалення умов перевезення пасажирів та вантажів, розвиток мультимодальних перевезень, проведення модернізації та будівництво об’єктів транспортно-логістичної інфраструктури, вдосконалення держуправління безпекою на транспорті, розвиток міських транспортних мереж тощо.

Затверджено положення про соціальний проєкт «Активні парки — локації здорової України». Документ розроблено для організації оздоровчої рухової активності громадян, створення умов для зниження показників захворюваності, підвищення якості та збільшення тривалості активного життя населення.