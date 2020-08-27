Кабінет Міністрів продовжив адаптивний карантин на території України до 1 листопада 2020 року, про що на засіданні уряду 26 серпня повідомив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль. Він матиме таку форму, як і нині. Збільшення захворюваності в останні тижні змушує уряд діяти рішучіше, тож було розглянуто питання про продовження адаптивного карантину на два місяці. Обмеження і зонування територій за кольорами будуть чинними щонайменше до 1 листопада.

Як зазначив міністр охорони здоров’я Максим Степанов, крім продовження карантину, уряд посилює обмежувальні заходи, що спричинено зростанням кількості хворих і передумовами, через які це відбувається.

«Обмежувальні заходи посилити в тих регіонах, в яких нині «зелений» рівень епідеміологічної небезпеки, а саме заборонивши проведення дискотек, роботу розважальних закладів та нічних клубів, діяльність установ громадського харчування з організацією дозвілля», — цитує УНІАН слова міністра.

За його словами, з Міністерством культури напрацьовано заборону на проведення концертів, крім тих, які проводять заклади культури і для яких концертна діяльність упродовж останнього року — основний вид.

Кабмін надав доступ органам місцевого самоврядування до даних електронного сервісу «Дій вдома» Єдиного державного порталу електронних послуг для здійснення поточного контролю осіб, які підлягають самоізоляції чи обсервації, а також осіб, що порушили правила карантину. За його словами, це необхідно для виявлення їхніх контактних осіб.

Уряд продовжив до кінця жовтня режим надзвичайної ситуації для Єдиної державної системи цивільного захисту населення.

Іноземцям обмежать в’їзд

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков поінформував, що на час карантину тимчасово буде заборонено в’їзд на територію України іноземцям та особам без громадянства, крім певних категорій. В’їзд заборонено іноземним громадянам, крім осіб, які: прямують на територію України транзитом та мають документи, що підтверджують в’їзд протягом двох діб; навчаються в Україні; проходять військову службу в ЗСУ; постійно проживають на території України і мають відповідну посвідку; визнані біженцями або особами, які потребують додаткового захисту; є працівниками дипломатичних представництв та консульських установ інших держав, представництв офіційних міжнародних місій, організацій, акредитованих в Україні, та членів їхніх сімей або перебувають на запрошення МЗС України тощо. Прем’єр уточнив, що постанова буде чинною з 00:00 29 серпня до 00:00 28 вересня.

На захист прав дітей

Далі Кабінет Міністрів схвалив Концепцію реалізації державної політики щодо соціального захисту населення та захисту прав дітей. Міністр соціальної політики Марина Лазебна зазначила, що мета концепції — впровадження протягом 2020—2022 років в умовах завершального етапу децентралізації ефективної моделі взаємодії органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування для реалізації державної політики в галузі соціального захисту населення та захисту прав дітей, здійснення державного контролю за дотриманням вимог законодавства в цій галузі.

Буде створено Національну соціальну сервісну службу України як центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику в галузі соціального захисту населення, захисту прав дітей, здійснення державного контролю за дотриманням вимог законодавства під час надання соціальної підтримки та з дотриманням прав дітей.

Завдяки схваленню концепції буде визначено чіткий вектор розвитку ефективної системи реалізації та передбачено розмежування повноважень у галузі соціального захисту населення та захисту прав дітей між місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування і надання своєчасних та якісних соціальних послуг найвразливішим верствам населення.

Міжнародне усиновлення

На засіданні уряду було схвалено проєкти законів, які дають Україні змогу приєднатися до Гаазької конвенції про захист дітей і співробітництво з питань міждержавного усиновлення.

Марина Лазебна запевнила, що запропоновані зміни до національного законодавства забезпечать чітку й прозору систему гарантій, що міждержавне усиновлення здійснюватимуть в інтересах дитини та з дотриманням усіх її основних прав.

Міжнародний акт у жодному разі не встановлює пріоритету міждержавного усиновлення, а навпаки, вказує, що його можна здійснити лише тоді, коли родину для дитини не можна знайти у країні її походження. Один з основних принципів усиновлення — переваги права на усиновлення громадянами України — залишається непорушним.

Приєднання до конвенції надасть змогу відстежувати долю дитини після її всиновлення і створить умови для діяльності акредитованих організацій. А також встановить адміністративну й кримінальну відповідальність за порушення порядку влаштування дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування.

100 мільйонів на профтехосвіту

Кабінет Міністрів підтримав проєкт розпорядження, яким передбачено розподіл обсягу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на створення навчально-практичних центрів сучасної професійної та професійно-технічної освіти у 2020 році. За словами Прем’єра, йдеться про суму 100 мільйонів гривень.

«У більшості таких закладів освіти матеріально-технічна база не оновлювалася десятиліттями. Водночас і промисловість, і сільське господарство потребують професійних робітників. Важливо виховувати нашу молодь, яка буде професійно підготовленою й зможе отримувати достойну роботу на українських підприємствах», — наголосив Прем’єр.

Без приватизації

Уряд схвалив законопроєкт про затвердження оновленого переліку державних підприємств, які не підлягають приватизації. Як зазначив міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігор Петрашко, до переліку потрапили підприємства, які забезпечують енергетичну незалежність і обороноздатність держави, природні монополії та об’єкти, що мають критичне значення для суспільства.

Це дев’ять акціонерних товариств, у статутних капіталах яких частка корпоративних прав, що належать державі, не може бути меншою за 50% плюс одна акція. Це ще 74 господарські товариства, у статутних капіталах яких частка корпоративних прав, що належать державі, становить 100%. Також 474 об’єкти культури, спорту та лісового господарства.

Є в переліку і 102 державні підприємства, які не підлягають приватизації, але можуть бути трансформовані в господарські товариства.

Було схвалено рішення про підписання імплементаційного протоколу з урядом Румунії до угоди між Україною та Європейським Союзом про реадмісію та про затвердження порядку формування та ведення ліцензійного реєстру господарської діяльності. Уряд схвалив нові зміни до порядку спрямування коштів державного дорожнього фонду, що передбачають виплати концесіонерам або приватним партнерам концесійних платежів за експлуатаційну готовність автомобільних доріг загального користування та інших виплат відповідно до умов концесійних договорів.

У переліку кадрових питань урядовці призначили на посаду голови правління Укрзалізниці Володимира Жмака, погодили кандидатури на призначення голів обласних державних адміністрацій: Черкаської — Сергія Сергійчука, Кіровоградської — Андрія Назаренка.

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«Урядового кур’єра»