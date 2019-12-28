Відтепер в Україні на законодавчому рівні передбачено позасудове вирішення суперечок через спеціального посередника — медіатора. Уряд на засіданні схвалив законопроєкт «Про медіацію». «Це значно скоротить час і вартість судових процедур для людей та бізнесу, особливо малого й середнього», — зазначив Прем’єр-міністр Олексій Гончарук.

Законопроєктом визначено сферу застосування медіації, її принципи, вимоги до медіатора, його права, обов’язки й відповідальність, а також проведення медіації права та обов’язки сторін, повідомляє департамент комунікацій Секретаріату Кабінету Міністрів.

Очільник уряду зауважив, що можливість врегульовувати конфлікт за підсумками досягнутих домовленостей — це невеликі фінансові затрати та скорочення строків вирішення. Подальше ухвалення законопроєкту зменшить навантаження на суди й скоротить кількість оскаржуваних судових рішень.

Потерпілі одержать держпідтримку

Кабінет Міністрів створив Фонд для надання соціальної допомоги потерпілим від насильницьких злочинів. «За нашими розрахунками, лише торік від насильства в Україні постраждали 24 тисячі людей. Вони потребують посиленого захисту й допомоги. Наша держава долучається до визнаної світової практики», — наголосив Олексій Гончарук.

Він уточнив, що до фонду надходитимуть кошти від покарання у вигляді штрафів, а також судових зборів у разі ухвалення судом обвинувального вироку.

Під час засідання уряд схвалив законопроєкт про працю, покликаний зберегти й розширити соціальні права працівників, збільшити кількість легальних робочих місць, забезпечити рівні можливості для чоловіків і жінок у галузі праці, підвищити доходи працівників і гармонізувати українське законодавство з європейським.

«Сподіваюся на підтримку Верховної Ради, адже ця ініціатива — це про кращу роботу, вищу зарплату й нові кар’єрні можливості для кожного», — прокоментував рішення Прем’єр.

Серед важливих рішень — схвалення законопроєкту, що визначає чіткі процедури вирішення питань адміністративно-територіального устрою, повідомляє УНІАН. «Робимо адміністративно-територіальний устрій ефективним відповідно до сучасних потреб територій. Протягом усіх років незалежності Україна жила за указом 1981 року — уже неіснуючої Української РСР. Ми цю ганебну ситуацію виправляємо. Уряд схвалив законопроєкт, який визначає чіткі процедури вирішення питань адміністративно-територіального устрою», — зазначив він.

Саме так визначаються процедури, а не змінюється дійсний адмінтерустрій. «Уряд ретельно працює над підготовкою законодавчої бази. Рухаємося до завершення реформи місцевого самоврядування та територіальної організації влади», — оптимістично додав Прем’єр.

Уряд схвалив і направив до Верховної Ради законопроєкт про створення Національної комісії у галузі транспорту. Міністр інфраструктури Владислав Криклій зазначив, що передбачається утворення Національної комісії — центрального органу виконавчої влади зі спеціальним статусом. Регулятор формуватиме тарифи на послуги суб’єктів природних монополій, видаватиме ліцензії на право провадження діяльності у галузі залізничного транспорту, перевірятиме виконання ліцензійних умов тощо.

Ідеться про збалансування інтересів суб’єктів господарювання, які здійснюють діяльність на ринку транспортних послуг, що перебуває у стані природної монополії, і споживачів їхніх послуг.

«Регулятор формуватиме тарифи на послуги суб’єктів природних монополій, видаватиме ліцензії в галузі залізничного транспорту й перевірятиме виконання їхніх умов. Завдання цього органу — формувати цінову і тарифну політику із застосуванням стимулюючих механізмів, контролювати ціноутворення й не допускати перехресне субсидування, а також сприяти розвитку конкуренції на ринку», — зазначив Прем’єр.

За його словами, рішення спрямоване на те, щоб ціни на транспортні перевезення в Україні стали ринковими й адекватними.

А ще урядовці спростили механізм набуття громадянства іноземцями-добровольцями. «Раніше добровольці з інших країн не мали змоги отримати посвідку на тимчасове проживання в Україні, яка є першим кроком для отримання громадянства. Уряд затвердив відповідний механізм», — зазначив Прем’єр.

Олексій Гончарук підкреслив, що це рішення уряду спрощує подання документів на отримання громадянства, однак рішення ухвалюватимуть відповідно до норм законодавства.

Кому безоплатну правову допомогу

Кабмін схвалив розроблений Мін’юстом проєкт закону «Про внесення змін до деяких законів щодо спрощення доступу до безоплатної правової допомоги дітей та осіб з інвалідністю та підвищення якості її надання».

Як зазначила заступник міністра юстиції Валерія Коломієць, схвалений законопроєкт розроблено для спрощення доступу до безоплатної вторинної правової допомоги дітей та осіб з інвалідністю.

Документ надає змогу дітям та недієздатним, а також особам, дієздатність яких обмежена, в окремих випадках самостійно звертатися до центрів по отримання безоплатної вторинної правової допомоги. Вона пояснила, що такі люди зможуть подати звернення за місцем фактичного проживання, незалежно від реєстрації місця проживання чи місця перебування.

Законопроєкт усуває дискримінацію осіб з інвалідністю у визначенні розміру доходу, що дає право на отримання безоплатної вторинної правової допомоги. Так, поріг доходу для отримання послуг адвоката становитиме два прожиткові мінімуми для працездатних осіб і осіб з інвалідністю. А ще на рівні закону передбачено право особи на залучення перекладача зокрема жестової мови і чітко визначено права та обов’язки суб’єктів права на безоплатну вторинну правову допомогу.

Прем’єр-міністр повідомив, що уряд передав деякі майнові комплекси державних підприємств до галузі управління Фонду державного майна для подальшої приватизації. Загальна кількість переданих об’єктів становить 530.

«За майже чотири місяці на приватизацію передано більше державних об’єктів, ніж за всі 28 років незалежності. Це дасть змогу залучити інвестиції в низку держпідприємств і збільшити заробітні плати працівникам», — зазначив глава уряду. Він додав, що загальна балансова вартість погоджених на приватизацію активів сягає понад 12 мільярдів гривень. Наступного року розпочнуться прозорі аукціони через систему «Прозорро.Продажі».

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«Урядового кур’єра»